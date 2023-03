Die Erwartungen des Landes an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit wurden in der jüngeren Vergangenheit nicht erfüllt. Erhöhte Krankenstände beim Fahrpersonal und in den Stellwerken hatten in den vergangenen Monaten auf der Tauberbahn zu zahlreichen Zugausfällen geführt.

Einigkeit bestand beim Qualitätsgipfel in Tauberbischofsheim mit Vertretern des Landes, der Region und der DB-Tochter Westfrankenbahn darin, dass alle in einem Boot sitzen und nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung Verbesserungen tatsächlich möglich sind. Alle Beteiligten waren übereinstimmend der Überzeugung: Die Tauberbahn hat eine Zukunft.

Miltenberg/Main-Tauber-Kreis. (lra) Land und Kommunen erwarten zuverlässigen Verkehr auf der Tauberbahn und auf der Maintalbahn. Die DB-Tochter Westfrankenbahn hat zur Verbesserung der seit Monaten schlechten Betriebsqualität ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgelegt. Den Zugausfällen und Verspätungen will das Bahnunternehmen entgegenwirken, indem es die Personalgewinnung forciert, weitere Lokführer rasch ausbildet sowie ein neues, stabiles Fahrplankonzept entwickelt.

Konkret stellte die Geschäftsleitung der Westfrankenbahn am vergangenen Mittwoch zur kurz- und mittelfristigen Verbesserung ein Maßnahmenpaket "Fachkräftemangel & Infrastrukturausbau südliche Tauberbahn" vor.

Darüber hinaus vereinbarten das Verkehrsministerium, die Westfrankenbahn, die Landkreise Main-Tauber, Schwäbisch Hall und Miltenberg sowie die landeseigene Nahverkehrsgesellschaft, perspektivisch ein neues Fahrplankonzept zur mittelfristigen Verbesserung der Betriebsqualität zu erstellen. Dieses soll wissenschaftlich begleitet und untersucht werden, um seine Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit zu überprüfen.

Der Amtschef des Verkehrsministeriums, Berthold Frieß, betonte: "Die bisherige Qualität der Westfrankenbahn ist nicht akzeptabel. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, dass man nach der Bahn die Uhr stellen kann. Dazu müssen jetzt Entscheidungen schnell und zielgenau getroffen werden. Es gilt, verlorenes Vertrauen bei den Fahrgästen zurückzugewinnen und die Angebotsqualität deutlich zu verbessern. Im Mittelpunkt steht eine wirksame Strategie der DB gegen den offenkundigen Fachkräftemangel."

Der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder, sagte: "Zunächst möchte ich mich beim Verkehrsministerium bedanken, dass die Forderung nach einem Austausch mit allen Beteiligten aufgegriffen wurde.

Die Leistung der Westfrankenbahn war in den vergangenen Monaten schlichtweg schlecht, was zu erheblichem Unmut bei uns vor Ort geführt hat. Insoweit begrüße ich es, dass endlich in einem strukturierten Prozess ein Maßnahmenpaket auf die sprichwörtliche Schiene gesetzt wird. Unabhängig davon erwarte ich es als Selbstverständlichkeit, dass die Fahrgäste bei Verspätungen oder Zugausfällen nunmehr kompetent und vollumfänglich von der Bahn informiert und Reisealternativen bei Zugausfällen aufgezeigt werden.

Gerade dies war in den vergangenen Monaten leider nur eingeschränkt der Fall. Es ist absolut inakzeptabel, wenn die Fahrgäste einfach am Bahnsteig stehen gelassen werden."

Der Landrat des Landkreises Schwäbisch Hall, Gerhard Bauer, sagte: "Beim Ausbau der Bahnhöfe und der Sicherungstechnik liegen wir nach wie vor deutlich hinter dem vor Jahren vorgestellten Maßnahmenplan."

Der Landrat des Kreises Miltenberg, Jens Marco Scherf, sagte: "Es ist extrem wichtig für unsere bahnnutzende Bevölkerung, dass die Westfrankenbahn und die beiden Länder als Auftraggeber gemeinsam die Grundlage legen für eine deutlich bessere und dann akzeptable Qualität. Der Landkreis Miltenberg wird die notwendigen Maßnahmen unterstützen und mittragen, damit sich die Menschen auf die Maintalbahn wieder verlassen können."

Der Geschäftsleiter Infrastruktur der Westfrankenbahn, Denis Kollai, erklärte: "Die Westfrankenbahn tut alles, um die Auswirkungen für Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Mit dem aktuellen Ersatzprogramm können wir einen verlässlichen Fahrplan anbieten. Wir investieren in Infrastruktur und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine bessere Qualität auf der Schiene."

Seit Jahren hat die Bahnbranche in den nördlichen Regionen von Baden-Württemberg mit der Abwanderung von Fachkräften zu kämpfen. Eine Ursache dafür ist der demografische Wandel im ländlichen Raum. Bisher wurden die Auswirkungen des Fachkräftemangels noch vergleichsweise kundenverträglich abgefedert.

Seit dem vergangenen Sommer ist dies aufgrund der zusätzlich erhöhten Krankenstände nicht mehr vollständig möglich. Bis zum 28. Mai fährt die Westfrankenbahn an den Wochenenden daher einen reduzierten Fahrplan und setzt Busse für die Fahrgäste zwischen Schrozberg und Crailsheim ein.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die eigene Infrastruktur auszubauen, will die Westfrankenbahn auf der südlichen Tauberbahn bis Juni kurzfristig Bewerbertage anbieten und an regionalen Bildungs- und Ausbildungsmessen teilnehmen, um neue Beschäftigte zu gewinnen. Außerdem will sie bis zu 18 Triebfahrzeugführern in Kooperation mit DB Regio Baden-Württemberg in der Einsatzstelle in Heilbronn ausbilden und in Schichten auf der Tauber- und Hohenlohebahn einsetzen.

Noch dazu setzt das Unternehmen auf intelligente Ersatzkonzepte bei kurzfristigen Personal-, Infrastruktur- oder Fahrzeugengpässen. Ziel ist es, den Schienenersatzverkehr auf diejenigen Strecken zu konzentrieren, bei denen vergleichbare Fahrzeiten erreicht werden wie mit der Zugverbindung.

Mittelfristig will die Westfrankenbahn in ihrem Ausbildungszentrum für Triebfahrzeugführer, Kundenbetreuer und Fahrdienstleiter eine zusätzliche Quereinsteigerausbildung anbieten sowie sich an der Qualitätsoffensive-BW beteiligen, um damit die Attraktivität von Berufen im ÖPNV/SPNV zu steigern.

Langfristig – also frühestens ab 2024 wirksam – will die Westfrankenbahn die Stellwerks- und Stationsmodernisierung mit Anbindung an das elektronische Zentralstellwerk Niederstetten forcieren. "Damit wird störanfällige Alttechnik modernisiert und die Infrastrukturzuverlässigkeit der Tauberbahn deutlich verbessert", verspricht das Unternehmen.

In den nächsten Monaten soll ein strukturiertes Prüfverfahren feststellen, ob eine langfristige Netzstabilität auf der Tauberbahn und der Maintalbahn erreicht werden kann, wenn der Fahrplan umgestellt wird. Dabei gelten folgende Ziele: Erhöhung der Pünktlichkeit; Verbesserung der Anschlusszuverlässigkeit zur Sicherstellung der Reiseketten (Lauda, Wertheim, Miltenberg, Crailsheim); mehr Pufferzeiten in den Fahrplänen zum Ausgleich von Verspätungen; Bedienung aller Stationen im Stundentakt.