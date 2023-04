Hainstadt. (tra) Der neue Haltepunkt der Westfrankenbahn in Hainstadt wurde am Mittwochmittag feierlich den Bahnreisenden und Pendlern übergeben. Der Haltepunkt ist komplett barrierefrei und auch besser an Hainstadt angeschlossen. In das Projekt, das zwischen Juni und Oktober 2022 realisiert worden ist, wurden rund 1,7 Millionen Euro investiert.

