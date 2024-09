Wertheim. (pm) Die Wertheimer Michaelismesse steht vor der Tür; die Vorbereitungen biegen in die Zielgerade ein. Beim traditionellen Pressegespräch im Sitzungssaal des Rathauses stellten die Verantwortlichen das Programm für die acht tollen Tage zwischen dem 28. September und dem 6. Oktober vor. "Die Besucherinnen und Besucher können sich wieder auf zahlreiche Höhepunkte freuen", war man sich einig.

Nachdem im vergangenen Jahr der 200. Geburtstag der Messe nachgefeiert worden ist, "kehren wir jetzt wieder zum normalen Rahmen zurück", stellte Fachbereichsleiter Volker Mohr fest. Nach dem traditionellen Schützenruf setzt sich am Samstag, 28. September, der große Umzug durch die Stadt hinaus zum Festgelände in Bewegung. Gegen 15.30 Uhr wird die Michaelismesse dann mit dem Bieranstich in der Main-Tauber-Halle offiziell eröffnet.

Bewirtschaftet wird die Halle von Festwirt Hans-Peter Küffner und seinem Team. Auf dem musikalischen Programm stehen Namen wie "U’bedingt Blech", die "Grumis" oder "Bayernmän". Außerdem spielen etwa mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim, den Eiersheimer und den Dertinger Musikanten auch Kapellen aus der näheren Umgebung zur zünftigen Unterhaltung auf. Beim Seniorennachmittag am Mittwoch, 2. Oktober, stehen "Dixie Eight" auf der Bühne.

Die Maß Festbier kostet nach Küffners Aussagen diesmal 10,80 Euro und damit 30 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Eingebraut wurde das Bier von der Distelhäuser Brauerei zusammen mit der Vereinsgemeinschaft Waldenhausen.

Im Vergnügungspark, für den erneut Timo Zöllner verantwortlich zeichnet, erwarten die Besucher zahlreiche Fahrgeschäfte, die von "Breakdance" über das Kinderkarussell und den Kettenflieger bis zum Autoscooter reichen. Für kleinere und kleinste Messebesucher gibt es am Dienstag, 1. Oktober, und am Freitag, 4. Oktober, zwei Kindernachmittage mit vergünstigten Preisen. Auf insgesamt rund 260 laufenden Metern warten zudem 22 Markthändler und 17 Essens- beziehungsweise Lebensmittelstände auf kauflustige und hungrige Kunden.

Am Donnerstag, 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, haben die Geschäfte in der Stadt ab 13 Uhr verkaufsoffen. Auf dem Taubersportplatz findet an diesem Feiertag das traditionelle Jugendfußballturnier statt. Und am Samstag, 5. Oktober, steht der 21. Wertheimer Messelauf auf dem Programm, der von der SV Eintracht Nassig zusammen mit der Stadt Wertheim organisiert wird.

Die Voraussetzungen für eine fröhliche und unterhaltsame Michaelismesse sind also gegeben. Darauf hofft nicht zuletzt Carmen Saalmüller, die neue Marktmeisterin. "Die Aufregung steigt", merkte sie beim Pressegespräch an. Gemeinsam mit allen Beteiligten sei es ihr Ziel, "dass möglichst viele Menschen Spaß und eine gute Zeit haben werden". Thomas Landwehr, der Vertreter der Brauerei, zollte Saalmüller Respekt. "Die Zusammenarbeit klappt reibungslos", sagte er.

Der Sprecher der Marktkaufleute, Wolfgang Boos, blickte optimistisch voraus. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass es eine erfolgreiche Messe wird", erklärte er. Hilfreich dafür wäre, wenn der Wunsch von Fachbereichsleiter Mohr sich erfüllt. Der hofft "auf ein paar schöne, warme Herbsttage".

Info: Unter www.wertheim.de gibt es weitere Informationen.