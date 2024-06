Wertheim. (pol) Eine 46-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag einen Polizeibeamten attackiert und verletzt, nachdem sie zuvor bereits in einem Restaurant randaliert und dort eine 22-Jährige mehrfach geschlagen hatte.

Nach Angaben der Polizei kam es zunächst gegen 23 Uhr am Wenzelplatz zu einem Streit mit den Beschäftigten eines Restaurants, in dem die Frau Hausverbot hat. Die Auseinandersetzung wurde schließlich körperlich, als die 46-Jährige einer 22-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug und einen Regenschirm nach ihr warf.

Anschließend randalierte die Frau im Inneren des Restaurants und räumte unter anderem den kompletten Thekenbereich ab, sodass Inventar und Gegenstände beschädigt oder komplett zerstört wurden.

Nach ihrer Tat flüchtete die Frau. Alarmierte Polizeibeamte trafen die 46-Jährige in der Würzburger Straße an und nahmen sie in Gewahrsam. Dabei beleidigte sie die Beamten und trat ihnen aggressiv gegenüber. Im Polizeirevier wehrte sie sich massiv gegen den polizeilichen Gewahrsam und schlug einem Polizisten ins Gesicht, der dadurch leicht verletzt wurde.