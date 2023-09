Wertheim. (dpa) Nachdem ein Mann rund dreieinhalb Jahre mit der Leiche mutmaßlich seiner Ehefrau in einer Wohnung in Wertheim gelebt hat, hat die Obduktion keine Anzeichen auf ein Verbrechen ergeben. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte ein Sprecher der Mosbacher Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Nun werde noch eine DNA-Analyse gemacht, um die Identität der Frau zu bestätigen. Dann sei das Todesermittlungsverfahren für die Behörde abgeschlossen.

Weitere Angaben zu dem Mann machte der Sprecher nicht. Anfang der Woche war der Fund der Leiche im Nordosten Baden-Württembergs an der Grenze zu Bayern durch Medienberichte bekanntgeworden.

Update: Mittwoch, 27. September 2023, 16.01 Uhr

Wertheim. (dpa) Mit der Leiche seiner Ehefrau soll ein Mann rund dreieinhalb Jahre lang in einer Wohnung in Wertheim gelebt haben. Die Staatsanwaltschaft Mosbach führt ein Todesermittlungsverfahren und geht nach ersten Erkenntnissen nicht von Fremdverschulden aus. Eine Obduktion des Leichnams sei für Mittwoch geplant, sagte ein Sprecher am Dienstag. "Das ist durchaus außergewöhnlich."

Über Altersangaben und den gesundheitlichen Zustand des Mannes machte der Sprecher ebenso wenig Angaben wie zu den Hintergründen, wodurch die Ermittler auf die Leiche gestoßen waren. Zuvor hatten das "Main-Echo" und andere Medien über den Vorfall im Nordosten Baden-Württembergs an der Grenze zu Bayern berichtet.