Wertheim. (pm) Das Wertheimer Burgfilmfest geht in seine zehnte Spielzeit. Vom 8. bis 21. August wird auf der acht Meter breiten Leinwand im Burggraben alles gezeigt, was das Herz der Kinofreunde höherschlagen lässt – von Blockbuster bis Arthouse und ganz viel dazwischen. Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr, wenn die Dunkelheit hereingebrochen ist und die historische Kulisse der Burg zum Tragen kommt.

> "Barbie": Gleich zum Auftakt, am. 8. August, ist mit "Barbie" einer der Kinoüberraschungserfolge der vergangenen Monate zu sehen. Die Kritik schwärmt von "einem großen Spaß" und einer "Ausstattungsorgie mit irrsinniger Liebe zum Detail". Ein bisschen darf man darauf gespannt sein, wie viele Besucherinnen und Besucher dem Dresscode des Abends folgen. Der lautet bekanntermaßen: "Pink".

> "Back to Black": Am 9. August heißt es Leinwand frei für Amy Winehouse. "Back to Black" – nach ihrem Erfolgshit – heißt der Film über das viel zu kurze Leben einer außergewöhnlichen Künstlerin.

> Familienabende: Zum Jubiläum des Burgfilmfests hat sich Programmdirektor Christian Schlager ein Geschenk für die ganze Familie ausgedacht. Statt einem gibt es diesmal gleich zwei Familienabende mit vergünstigten Eintrittspreisen. Am 10. August läuft "Alles steht Kopf 2". Wie die Zahl schon deutlich macht, handelt es sich um die Fortsetzung des Kinohits aus 2015. Der vierte Teil von "Ich – einfach unverbesserlich" flimmert am 16. August über die Leinwand.

> "Kleine schmutzige Briefe": Komödie, Krimi, Drama – all das und noch viel mehr ist der auf einer wahren Begebenheit basierende englische Film "Kleine schmutzige Briefe", der am 11. August auf dem Programm steht.

> "The Fall Guy": Mit "The Fall Guy" folgt eine Hommage an die Stuntmänner und an Colt Seavers, den fiktiven Star der 80er-Jahre-Serie "Ein Colt für alle Fälle".

> "Eine Million Minuten": Ausgelöst von einem Wunsch der Tochter macht sich die gut situierte Berliner Familie Küper, bestehend aus dem Vater, der Mutter, ebenjener Tochter und einem Sohn, auf die Reise ihres Lebens. Sie dauert 694 Tage oder "Eine Million Minuten". Das hatte sich die Tochter gewünscht: Eine Million Minuten, die man nur mit schönen Dingen verbringt – beim Burgfilmfest zu sehen am 13. August.

> "The Quiet Girl": Bekannt und beliebt ist das Burg-Event auch, weil es immer wieder die unbekannten Perlen des Kinos zeigt: wie zum Beispiel am 14. August mit "The Quiet Girl" aus Irland, der im vergangenen Jahr für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert war.

> "Zwei zu eins": Die deutsche Schauspielerin der Gegenwart ist Sandra Hüller. Am 15. August gibt sie sich in der Komödie "Zwei zu eins" beim Burgfilmfest die Ehre.

> "Chantal im Märchenland": Wer sich an die "Fuck ju Göhte"-Filme erinnert und dabei besonders an Jella Haase als "Chantal", dem sei der 17. August empfohlen. Denn da ist "Chantal im Märchenland" unterwegs.

> "Poor Things": "Rasend gut gefallen" hat Burgmanager Schlager nach eigenen Worten "Poor Things". Der Film bedient gleich mehrere Genres. Er ist Komödie, Drama, Fantasy und Romanze. Vor allem aber ist er, so Schlager, "Überwältigungskino und prädestiniert für die große Leinwand". Davon überzeugen kann man sich am 18. August.

> "Morgen ist auch noch ein Tag": Es kommt nicht oft vor, dass ein in schwarz-weiß gedrehter Film über häusliche Gewalt, weibliche Diskriminierung und politische Umbrüche mit so viel Verve inszeniert ist, dass man am Ende das Kino beschwingt und hoffnungsfroh verlässt. Doch genau das ist dem italienischen Überraschungserfolg "Morgen ist auch noch ein Tag" gelungen, der am 19. August über die Leinwand flimmert.

> "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?": Christian Schlagers Faible für den französischen Film zeigt sich in diesem Jahr fast ganz am Schluss. "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?", lautet die Frage aller Fragen am 20. August.

> "70S": Nicht fallen darf der Vorhang im Burggraben aber ohne einen – den mittlerweile vierten – Auftritt des "Filmlyrikers" Ralph Turnheim. Diesmal lädt er zu einer Spritztour durch die 1970er Jahre ein. Folgerichtig heißt sein Programm am 21. August "70S". Es gibt ein Wiedersehen mit Klassikern wie "Der Pate", "Rocky" oder "Einer flog über das Kuckucksnest". Und das, wie immer bei Turnheim, live und garniert mit Wiener Schmäh. Der Eintritt an diesem Abend kostet im Vorverkauf für Erwachsene 18 Euro, für Schülerinnen und Schüler acht Euro, jeweils zuzüglich Gebühren.

Info: Für alle weiteren Filme (außer am Familienabend) kosten die Tickets 9 Euro im Vorverkauf und sind erhältlich über www.burgfilmfest.de oder bei Knecht Rupprecht in der Rathausgasse. Tickets an der Abendkasse kosten 10 Euro.