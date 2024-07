Eberbach. (alr) Eine Gelbbauch-Schmuckschildkröte (oder: Gelbwangen-Schmuckschildkröte) sucht noch immer ihren Besitzer. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Eberbach wurde "das Fundtier" bereits Mitte Juni in Eberbach-Nord, im Bereich der Pestalozzistraße gemeldet und vorübergehend vom Tierschutzverein Eberbach e. V. aufgenommen und versorgt.

Auf Facebook postete der Verein auf der Suche nach dem Besitzer oder der Besitzerin mehrere Aufrufe. Ohne Erfolg. Anfang Juli teilte die Vorsitzende Claudia Agnes Henn mit, dass sie inzwischen verzweifelt nach einem Platz in einer Reptilien-Auffangstation suche – ebenfalls ohne Erfolg. "Diese Stationen sind auch am Limit angelangt", so Henn. "Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehen. Ich frage bei A nach einer Lösung. A verweist mich an B, B an C und C fragt, ob ich schon bei A war..."

Die Schildkröte, die zunächst Shelly, inzwischen aber Henrietta heißt, blieb erst einmal in Eberbacher Obhut. Bis vergangene Woche eine endgültige Lösung gefunden wurde: Henrietta wurde an die Auffangstation für Reptilien & Exoten in Rheinland-Pfalz vermittelt und hat dort ein artgerechtes Zuhause gefunden. Die Frage nach den Besitzern bleibt offen. "Die Schildkröte wurde im Fahrradkeller der Realschule gefunden. Es war ein kalter Tag", schreibt Henn auf der Plattform. "Sie war zu kalt, um sich viel zu bewegen. Wie hätte das Tier unter diesen Umständen vom Gartenteich dahin laufen sollen?"

Wer die etwa 18 Zentimeter große und gesunde Gelbbauch-Schmuckschildkröte vermisst oder Hinweise auf deren Besitzer geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit dem Ordnungsamt der Stadt Eberbach unter der Telefonnummer 06271/87244 gebeten.