Buchen. (adb) "In vino veritas" – im Wein liegt die Wahrheit. Diese Wahrheit äußert sich auch darin, dass man für einen exzellenten Weingenuss heimische Gefilde nicht verlassen muss: Die siebte Auflage des "Weinforums" in der Buchener Herm-Weinwelt richtete den Fokus auf das Taubertal mit seinen weithin bekannten Rebensäften – und war ein äußerst interessantes Stelldichein am Samstagnachmittag, das zahlreiche Gäste anlockte.

Hochkarätig waren auch die Aussteller: Der Winzerhof Wille (Dittwar), die Winzergenossenschaft Beckstein, das Weingut Benz (Lauda-Königshofen) und die Bonner Firma Wein-Wolf hatten edle Tropfen in Hülle und Fülle mitgebracht, die man an Ort und Stelle probieren konnte – mehr als 40 Weinsorten luden zum Verkosten und Entdecken ein. Neben den Tauberfranken gab es auch die württembergischen "Klassiker", internationale Weine und die eigene Selektion der Weinwelt.

Foto: zg

Dabei war Kreativität das Motto der Stunde: So wurden drei edle Pralinen der Wertheimer Manufaktur "Art Of Chocolate" ausgewählt und nicht minder hochklassigen Weinsorten gegenübergestellt. Während die Zitronenpraline mit dem Riesling vortrefflich harmonierte, erwies sich die Kirsch-Himbeer-Praline als ideales Pendant zu einem französischen Rosé; die Kaffeepraline ergänzte in geschmackssicherer Weise den Pinotage aus Südafrika.

Gebietsverkaufsleiter Matthias Legler ließ wissen, dass die Weinwelt sich ungebrochen positiv entwickele: "Wir freuen uns sehr über viele treue Stammkunden, die den Service persönlicher Beratung und die breite Auswahl für jeden Geldbeutel schätzen", bemerkte er und informierte, dass Sylvia Wollner als Leiterin der Weinabteilung 2024 die Ausbildung zur Sommelier-Assistentin absolviert habe. Sie fügte an, dass neben Weinsorten aus deutschen Anbaugebieten vor allem französische, italienische und spanische Sorten gefragt seien. "Vieles bestimmt auch der Geschmack des Kunden, ebenso spielt die Jahreszeit eine Rolle. Wenn die Küche in Herbst und Winter herzhafter ausfällt, sind auch die Weine etwas schwerer", erklärte sie.

Ein besonderer Höhepunkt des Weinforums war die Blindverkostung: Am Stand der Firma Wein-Wolf konnten vier Weine probiert werden, die sich noch nicht im über 300 Rebensäfte aus aller Welt umfassenden Sortiment befinden. "Die beiden Sorten mit den meisten Stimmen landen in unserem Programm", betonten Matthias Legler und Vertriebsleiterin Gabi Wagner erfreut.