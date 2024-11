Von Rüdiger Busch

Buchen. "Wir sollten uns immer an den Ursprung des Festes erinnern: Die Botschaft, die von Weihnachten ausgeht, ist in diesen schwierigen Zeiten wichtiger denn je", sagte Bürgermeister Roland Burger am Freitagvormittag bei der Eröffnung des Buchener Weihnachtsmarktes.

Die zahlreichen Besucher, darunter viele Kinder, strahlten mit der Sonne um die Wette, als das Stadtoberhaupt gemeinsam mit dem Nikolaus sowie Simone Farrenkopf und Melanie Haag von der Aktivgemeinschaft den Markt eröffnete. Am morgigen Samstag von 11 bis 22 Uhr und am morgigen Sonntag von 12 bis 19 Uhr wartet auf die Besucher ein reizvolles Programm bei Lichterglanz und Glühweinduft vor der schönen Kulisse der Buchener Altstadt.

Die Jugendkapelle der Stadtkapelle unter der Leitung von Alexander Monsch eröffnete das Programm mit "O Tannenbaum", ehe Bürgermeister Burger Weihnachten als Fest für alle Generationen und der freudigen Erwartungen beschrieb. Kurz skizzierte er die Höhepunkte des Programms – von der Glühweinparty bis zur Nacht der Lichter. "Es gibt viel Bekanntes und viel Neues, und der Nikolaus kommt ebenfalls vorbei", sagte Burger und dankte allen Organisatoren, Mitwirkenden und Helfern.

Simone Farrenkopf dankte den Kindergartenkindern für die wunderschön geschmückten Christbäume in der Innenstadt und der Jugendkapelle für die Umrahmung. Dank galt ferner Sarah Wörz, Teresa Rösch und Karoline Gramlich von der Stadtverwaltung, dem Bauhof und allen Marktbeschickern. Gemeinsam mit Melanie Haag stellte sie den Kindern Quizfragen, ehe der kleine Toni nach der erfolgreichen Beantwortung des Rätsels gemeinsam mit allen Kindern nach dem Nikolaus rief.

Und der ließ nicht lange auf sich warten: Mit seinem Erscheinen war dann auch dem letzten klar, weshalb ein weithin bekannter Buchener seit Wochen durch seinen prächtigen Bartwuchs auffällt. Ob der am Montag wieder runter kommt?

Mit großen Augen bestaunten die Kinder Dr. Nikolaus und freuten sich über die süßen Gaben, ehe alle gemeinsam "In der Weihnachtsbäckerei" sangen.

Das Programm:

Samstag, 30. November

> 14 bis 15 Uhr: Kinder- und Jugendzentrum TÜFF – "Hip Hop – Kinder zwischen 6 und 10 Jahre"

> 15 bis 16 Uhr: "Sprechstunde" beim Nikolaus auf der Bühne

> 16 bis 17 Uhr: festliche Klänge, gespielt vom Musikverein Götzingen

> 17 bis 18 Uhr: Weihnachtslieder mit dem Musikverein Rinschheim

> 18 bis 19 Uhr: Weihnachtsrock mit "Santa’s Acoustic Crew"

> 19.30 bis 22 Uhr: Glühweinparty mit der "Bongaz Band"

Sonntag, 1. Dezember

> 12 bis 13 Uhr: Tanzaufführung der Line-Dance-Gruppe des Mehrgenerationenhauses

> 13 bis 14 Uhr: Tanzaufführungen der Tanzschule Michaela Metz

> 14 bis 15 Uhr: Weihnachtslieder mit dem Musikverein Altheim

> 15 bis 16.30 Uhr: Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Buchen

> 16.30 bis 17.30 Uhr: weihnachtliche Lieder mit dem Musikverein Hettingen

> 17.30 bis 18.30 Uhr: weihnachtliches Abschlussprogramm mit der Musikkapelle Eberstadt