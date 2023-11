Fahrenbach. (kö) Auch der Schneefall kann die Fördergruppe Weihnachtsmarkt in dieser Woche nicht aufhalten. Fleißig werden Hütten dekoriert, Tannenbäume aufgestellt, der Lichterglanz nimmt stetig zu, und auch die Glühweinvorräte sind aufgefüllt. Am kommenden Wochenende, 2. und 3. Dezember, steht der Fahrenbacher Benefiz-Weihnachtsmarkt an. Es ist die 28. Auflage des Marktes, der auch diesmal unter dem Vereinsmotto "Es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen Freude zu schenken" steht. Der Erlös kommt wohltätigen Zwecken in Fahrenbach und Limbach zugute.

Die Eröffnung am Samstag um 16 Uhr durch Bürgermeister Jens Wittmann und weitere politische Prominenz wird musikalisch vom evangelischen Posaunenchor Fahrenbach-Trienz umrahmt. Es folgen Aufführungen der Grundschule Fahrenbach (in der Kirche), und am Abend sorgt Liedermacher Peter Rupprecht aus Robern mit seinen Balladen für eine besondere Open-Air-Stimmung.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Familiengottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Anschließend eröffnen die ansässigen Chöre wie der MGV Freundschaft Fahrenbach, der MGV Liederkranz Trienz/Sängerbund Limbach sowie der katholische Kirchenchor Fahrenbach mit weihnachtlichen Liedbeiträgen das Markttreiben.

Am Nachmittag findet der Auftritt der Kindergärten Fahrenbach, Robern und Trienz statt. Mit dem Besuch des Nikolauses, Ballonzauber und einem Luftballonwettbewerb ist auch für die Kleinen etwas geboten. Am Abend spielt der Musikverein Feuerwehrkapelle Fahrenbach weihnachtliche Lieder. Ein Höhepunkt des Sonntags ist ab 18 Uhr die Verlosung der großen Tombola. Wichtig ist der Fördergruppe aber auch die bunte Palette an Verkaufsständen, die ein breit gefächertes Angebot bereithalten. Mit von der Partie ist übrigens auch wieder die Partnergemeinde aus Heiligengrabe mit ihrem Spezialitätenstand.