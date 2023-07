Buchen. (rüb) Ein Mädchen ist verschwunden und die Polizei bittet um Mithilfe? Wer möchte da nicht helfen. Solche Nachrichten erreichen über die sozialen Netzwerke schnell viele Menschen, und deshalb nutzen vermehrt Betrüger die Hilfsbereitschaft der Nutzer, um Facebook-Zugangsdaten abzugreifen.

So geschehen dieser Tage in mehreren Facebook-Gruppen mit Bezug zu Buchen. Dort wurde ein Link geteilt, der den Anschein erweckt, dass ein 14-jähriges Mädchen namens "Kathrin Duerr" in Buchen vermisst werde. Die Familie glaube an eine Entführung, stand dort zu lesen, ebenso wie die Botschaft, den Link fleißig zu teilen, damit das Mädchen gefunden wird.

Mit dieser perfiden Masche versuchen Kriminelle, Facebook-Konten zu hacken. Foto: rüb

Die gute Nachricht: In Buchen wird kein Mädchen vermisst. Wer den Namen "Kathrin Duerr" googelt, wird schnell fündig, denn es gibt offenbar verschiedene Varianten des Fakes: Mal wird das Mädchen in Rheine vermisst, mal in Gudow, wie in einem Beitrag über die Betrugsmasche auf spiegel.de zu lesen ist.

Die schlechte Nachricht: Wer darauf hereinfällt und den Artikel anklickt, der landet auf einer Internetseite, auf der er seine Facebook-Anmeldedaten eingeben soll – und schon geraten diese sensiblen Daten in die falschen Hände, und das Facebook-Konto ist gehackt.

Wie das Portal "Mimikama" herausgefunden hat, wird auf dem Lockposting auf Facebook das Foto eines Mädchens eingesetzt, das Anfang 2021 in den USA tatsächlich vermisst wurde. Dabei wird so getan, als handele sich bei diesem Mädchen um "Kathrin Duerr". Entlarven lasse sich dieser Trick mit einer simplen Bilderrückwärtssuche.

Das Beispiel zeigt, dass man im Internet immer wachsam sein muss – auch und gerade wenn ein Beitrag an die Hilfsbereitschaft des Nutzers appelliert. Deshalb der Rat: Bevor man eine solche Nachricht anklickt oder teilt, sollte man sich vorab informieren, ob in der Region tatsächlich ein Mädchen vermisst wird, beispielsweise auf der Webseite der Polizei oder der regionalen Tageszeitung.