Von Christine Frei

Die Neunkircher Höhe im nordwestlichen Odenwald ist Ziel aussichtsreicher Spaziergänge, auch ohne dass man den hier aufragenden Kaiserturm erklimmt. Dabei ist es gut möglich, dass die Rundwanderung auf dem Dach des Odenwalds noch durch eine weiße Glitzerwelt führt, wenn in tieferen Gefilden wieder Erdtöne angesagt sind: Der Weg verläuft zwischen 400 und 600 Metern Höhe.

Der Ort Neunkirchen hat die höchste Lage im hessischen Odenwald. Ohnehin beliebter Ausflugs- und Erholungsort, ist er bei Schnee auch noch Tummelplatz für Wintersportler: Die Rodelhänge liegen nahebei. "Nuwenkirchen", wie die Gemeinde im 14. Jahrhundert genannt wurde, zeigt die Herkunft des Namens: von "neuen Kirchen".

Die Ortskirche erinnert mittels eines beschrifteten Steines in der Außenmauer an das Wirken der legendären arabischen Ärzte Cosmas und Damian, nach denen sie benannt ist. Jahrhundertelang war sie Wallfahrtskirche und wurde später durch Kriege und Unwetter zerstört. Heute trotzt die 1742 erneuerte Kirche auf 517 Metern Höhe den Gewalten und ist von vielen Stellen im umliegenden Odenwald aus als markanter Punkt sichtbar. Zuvor soll in der Gegend dem Quellenkult gehuldigt worden sein – was naheliegt, da auf der Höhe mehrere Bäche in alle Richtungen entspringen.

Die Modau-Quelle am Weg ist eine davon. Sie mündet nach etwa 44 Kilometern in den Altrhein. Markante Felsgruppen bereichern das waldreiche Gelände. Eine herausragende Klippe knapp vor dem Kaiserturm ehrt als Seibertstein den Begründer der Wegmarkierungen im Odenwald vor rund 130 Jahren, Ludwig Seibert. Auf dem Gipfel der Neunkircher Höhe stand von 1888 an ein erster Turm aus Holz, der 1904 in einer Sturmnacht umfiel. Nachfolgebau ist der aktuelle 34 Meter hohe Kaiserturm aus Granitstein.

Darin ist "die höchste Gastwirtschaft" des Odenwaldes untergebracht – zu ihren Öffnungszeiten kann der Turm bestiegen werden. Von dort oben sind an klaren Tagen sogar Frankfurt am Main und die Berge des Taunus zu sehen. Dem zweiten Turm am Weg begegnet man gegen Ende der Tour: Der Radarturm dreht seine Antenne oberhalb Neunkirchens und überwacht den Luftraum für die Deutsche Flugsicherung. Eine günstige Möglichkeit zur Abkürzung der Tour besteht, wenn sich ein Blick auf Neunkirchen auftut. Empfehlenswert ist aber der längere Weg über den Radarturm, passiert werden zudem mehrere alte Grenzsteine mit Erbacher Wappen.

Neunkirchener Höhe

Strecke: Die Rundwanderung startet in Neunkirchen (Modautal) am Dorfplatz bei der Kirche. Der Wandermarkierung N1 in östlicher Richtung, vorbei an der Heilquelle mit Bushalt rund 1,7 Kilometer folgen. Ein Wegweiser zeigt nach Steinau geradeaus, dort aber rechts auf den unmarkiert aufwärts führenden Forstweg, der den Steinbach nach 20 Metern quert. Weiter geradeaus wird der Weg zum Pfad, der auf und über die Höhe führt. Kreuzt ein Fahrweg, diesem nach rechts mit der Markierung J1 bis zum Kaiserturm folgen. Auf der anderen Seite des Turms mit der Markierung Rotes A (Alemannenweg) bergab. Kommt die Gelbe 3 dazu, an dieser orientieren. Rund 1,2 Kilometer nach dem Turm und 150 Meter nach einer Linkskurve geht es nach rechts scheinbar unmarkiert abwärts. Nach 200 Metern und der Allmeihütte auf der Gelben 3 nach Richtung Parkplatz Rauhestein. Kurz davor mit der Gelben 2 bergauf zur Modauquelle. Dort dem Roten A folgen. Beim Radarturm geradeaus mit der Markierung J1 nach Neunkirchen.

Länge: rund 14 Kilometer

Höhenunterschied: etwa 400 Meter

Dauer: rund vier Stunden Gehzeit

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg auf die A5 Richtung Darmstadt. An der Ausfahrt Bensheim der B47 in den Odenwald folgen. Am Ortsbeginn von Gadernheim links ab und auf Landstraßen über Brandau bis Neunkirchen. Neben der Kirche ist ein großer Parkplatz in der Ortsstraße.

ÖPNV: Zugverbindungen von Heidelberg Hauptbahnhof nach Bensheim, von dort mit dem Bus 665 Richtung Winterkasten bis zur Haltestelle Reichenbach Sportplatz fahren. In den Bus MO2 umsteigen und bis zum Halt Neunkirchen Heilquelle fahren.

Verpflegung: Einkehrmöglichkeit "Im Kaiserturm" samstags 12 bis 17 Uhr und sonn- & feiertags 11 bis 17 Uhr. Am letzten Wochenende im Monat geschlossen! Mehrere Rasthütten für ein Picknick liegen an der Route.

Karten: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und Naturpark Neckartal-Odenwald, Wander- und Radwanderkarte Blatt 2, Vorderer Nördlicher Odenwald,1:20.000, 8/2016, MeKi Landkarten GmbH, ISBN-13: 978-3931273811 (cfrei)