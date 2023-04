Walldürn. (ankf) Die Gebäude in der Seestraße 13, 15 und 17 müssen weichen. Denn dort soll ein großes Mehrfamilienhaus entstehen. Die Firma Hollerbach-Bau aus Hardheim hat das Areal gekauft. Doch bevor es an den Neubau geht, wurde nun auf dem Gelände nach Überresten der alten Walldürner Stadtmauer gesucht und tatsächlich auch gefunden. Denn das Gelände liegt etwa an der Ostecke der ehemaligen

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen