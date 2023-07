Walldürn. (pm) Pünktlich zum Ferienbeginn starten die "Dürmer Ferientage" mit einem prall gefüllten Programm. Die Walldürner Vereine, Institutionen und Unternehmen haben es sich nicht nehmen lassen, ein abwechslungsreiches Programm für den Nachwuchs aufzustellen. Die Tourist- und Freizeitinformation bedankte sich bei allen Veranstaltern für die kreativen Ideen. Gastkinder sind willkommen. Damit in diesem Jahr alle Kinder gleichzeitig die Option haben, sich anzumelden, starten die Anmeldungen für die Ferientage erst am heutigen Montag. "Alle vorher eingegangenen E-Mails werden ungelesen gelöscht", warnt Tanja Naas, die Leiterin der Tourist-Information.

> "T-Shirt nähen": Freitag, 28. Juli, von 14 bis 18 Uhr: Ein Nähkurs mit "PiNoPa" im Technikraum der Realschule richtet sich an Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren. Kosten inklusive Material: 15 Euro.

> "Nehemia auf der Spur": Samstag, 29. Juli, von 10 Uhr bis Sonntag, 30. Juli, um 14 Uhr: Bei den Lego-Tagen mit der evangelischen Kirchengemeinde können Teilnehmer ab acht Jahren ihre eigene Legostadt bauen. Ausklang mit Eltern ist im Gemeindehaus. Kosten: 7 Euro.

> "Inlineskating-Kurs für Anfänger": Montag, 31. Juli, von 14 bis 15.30 Uhr: Beim Kurs für Kinder von 8 bis 14 Jahren auf dem Verkehrslandeplatz müssen Teilnehmer komplette Schutzkleidung tragen. Kosten inklusive Getränke: 2 Euro.

> "Inlineskating-Kurs für Fortgeschrittene": Montag, 31. Juli, von 15.30 bis Uhr: Beim Kurs für Kinder von 8 bis 14 Jahren auf dem Verkehrslandeplatz müssen Teilnehmer komplette Schutzkleidung tragen. Kosten inklusive Getränke: 2 Euro.

> "Hochzeit zu Kana": Montag, 31. Juli, von 14 bis 17 Uhr: Kinder von 6 bis 10 Jahren feiern mit der katholischen Kirchengemeinde im Pfarrsaal die Hochzeit zu Kana, eine Geschichte aus der Bibel. Es gibt selbstgebastelte Dekoration, Spiele, Spaß und etwas zu essen. Kosten inklusive Bastelmaterial, Getränke und Muffins: 3 Euro.

> "Air-lebe den Flugplatz Walldürn": Mittwoch, 2. August, von 14 bis Uhr: Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren können auf dem Flugplatz bei einem Rundgang Flugzeuge besichtigen und selbst Flugzeugmodelle bauen und fliegen lassen. Kurze Rundflüge werden angeboten. Kosten: 22 Euro.

> "Wer hat Waschbärs Nagelbürste": Donnerstag, 3. August, um 15 Uhr: Die "Pepperoni-Sommerbühne" führt am Odenwälder Freilandmuseum ein Handpuppenspiel für Kinder ab drei Jahren auf. Kosten: 6 Euro (Vorverkauf im Bücherladen).

> "Was macht eigentlich ein Krankenwagen?": Freitag, 4. August, von 14 bis 16.30 Uhr: Einblicke in den Krankentransport und die Erste Hilfe erhalten Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren mit dem Fahrdienst Ullmer an der Rettungswache in der Neuen Altheimer Straße 9. Kosten: 8 Euro.

> "Tim Mohr fürs Ohr": Freitag, 4. August, um 15 Uhr: Das Kindermitmachprogramm am Odenwälder Freilandmuseum mit Musik von der "Pepperoni-Sommerbühne" richtet sich an Kinder ab drei Jahren. Kosten: 6 Euro Vorverkauf im Bücherladen).

> "Rund ums Schaf": Montag, 7. August, von 14 bis 17 Uhr: Schafe, ihr Leben und ihre Ernährung stehen bei einem Schafspaziergang mit Picknick im Fokus. Das Angebot auf dem Erlebnisbauernhof Weismann in Hornbach richtet sich an Kinder von 3 bis 6 Jahren. Kosten: 10 Euro.

> "Rund ums Schaf": Dienstag, 8. August, von 14 bis 17 Uhr: Schafe, ihr Leben und ihre Ernährung stehen bei einem Schafspaziergang mit Picknick im Fokus. Das Angebot auf dem Erlebnisbauernhof Weismann in Hornbach richtet sich an Kinder von 6 bis 10 Jahren. Kosten: 10 Euro.

> "Beobachtungsgehege und mehr": Mittwoch, 9. August, von 14 bis 17 Uhr: Geboten sind eine Führung, Fütterungen, Spiele und eine Wasseruntersuchung. Gummistiefel, Handtuch und Sonnenschutz sind mitzubringen. Die Aktion im Beobachtungsgehege richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Kosten inklusive Getränk: 3 Euro.

> "60 Minuten Wette": Freitag, 11. August, um 15 Uhr: Knifflige musikalische Herausforderungen erwarten Kinder bis zwölf Jahre mit der Odenwälder Trachtenkapelle im Probelokal in der Adolf-Stumpf-Straße. Die Teilnahme ist kostenlos.

> "Bauernhofolympiade": Montag, 14. August, von 14 bis 17 Uhr: Auf dem Erlebnisbauernhof Weismann in Hornbach können Kinder von 3 bis 6 Jahren die Tiere betrachten sowie Butter schütteln und diese mit Brot, Eierscheiben und Apfelschorle verzehren. Kosten: 10 Euro.

> "Bauernhofolympiade": Dienstag, 15. August, von 14 bis 17 Uhr: Auf dem Erlebnisbauernhof Weismann in Hornbach können Kinder von 6 bis 10 Jahren die Tiere betrachten sowie Butter schütteln und diese mit Brot, Eierscheiben und Apfelschorle verzehren. Kosten: 10 Euro.

> "Grip it & Rip it – Hit it": Mittwoch, 16. August, von 11 bis 14 Uhr: Ein Golf-Workshop mit Abschlussturnier im Golfclub Glashofen richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

> "Mit echten Römern am Römerbad": Mittwoch, 16. August, von 13 bis 15 Uhr: Erfahrungen mit römischen Waffen und Ausrüstung können Kinder ab acht Jahren mit dem Heimat- und Museumsverein am Römerbad machen. Kosten: 4 Euro.

> "Piraten auf der Tauber": Samstag, 19. August, von 13 bis 18 Uhr: Das DLRG bietet eine Schlauchbootfahrt für Kinder von 7 bis 13 Jahren an. Teilnehmer müssen schwimmen können. Ersatzkleidung ist erforderlich. Treffpunkt ist am DLRG-Gruppenraum hinter der Nibelungenhalle. Kosten inklusive Verpflegung: 10 Euro.

> "Schnupperfliegen mit dem MFC Ikarus Altheim": Sonntag, 20. August, von 13 bis 18 Uhr: Schnupperfliegen und den Bau von kleinen Wurfgleitern samt Wettbewerb und Grillen gibt es für Kinder ab sieben Jahren an der Kirnauhalle mit Weiterfahrt zum Gelände des MFC. Wetterfeste Kleidung ist erforderlich. Kosten inklusive Getränke und Grillen: 7 Euro.

> "Mit den Jägern im Revier unterwegs": Montag, 21. August, von 14 bis 17 Uhr: René Schwing vom "Lernort Natur" bietet Kindern von 6 bis 9 Jahren die Möglichkeit, Tierpräparate zu bestaunen, Tiere im Baum zu mikroskopieren, ein Insektenhotel zu basteln und im Wald und Feld Fährten zu suchen. Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus in Wettersdorf. Wetterfeste Kleidung ist erforderlich. Kosten inklusive Stockbrot und Grillwurst: 5 Euro.

> "Mit den Jägern im Revier unterwegs": Dienstag, 22. August, von 14 bis 17 Uhr: René Schwing vom "Lernort Natur" bietet Kindern von 10 bis 14 Jahren die Möglichkeit, Tierpräparate zu bestaunen, Tiere im Baum zu mikroskopieren, ein Insektenhotel zu basteln und im Wald und Feld Fährten zu suchen. Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus in Wettersdorf. Wetterfeste Kleidung ist erforderlich. Kosten inklusive Stockbrot und Grillwurst: 5 Euro.

> "Tor zu anderen Welten": Mittwoch, 23. August, von 14 bis 16.30 Uhr: Feentüren gestalten können Kinder von 6 bis 10 Jahren in der Stadtbibliothek. Die Teilnahme ist kostenlos.

> "Wer hat an der Uhr gedreht?": Donnerstag, 24. August, von 14 bis 17 Uhr: Eine kindgerechte Führung und Basteln bietet die CDU Walldürn für Kinder ab acht Jahren im Museum "Zeit(T)räume" an. Kosten inklusive Grillen und Getränke: 7 Euro.

> "Freestyle Football Workshop": Freitag, 25. August, von 10 bis 12 Uhr: Die kreative Art der Balljonglage können Kinder ab sechs Jahren auf dem Schulsportplatz am Auerberg lernen. Kosten: 20 Euro.

> "Bauen und Basteln": Freitag, 25. August, von 14 bis 16 Uhr: Werkeln können Kinder ab zwölf Jahren beim Biotopschutzbund. Kosten inklusive Hot Dogs und Getränke: 12 Euro.

> "Kinder lernen helfen": Samstag, 26. August, von 8 bis 15 Uhr: Eine Grundlage in Erster Hilfe mit Spiel und Spaß erhalten Kinder von 9 bis 15 Jahren beim DRK in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße 3. Kosten: 5 Euro.

> "Auf den Spuren der Samurai": Freitag, 1. September, von 13 bis 17 Uhr: Einen Karatenachmittag mit der Sportkarate gibt es für Kinder ab der Grundschule im Yuishinkan-Dojo (Theodor-Heuss-Ring 19). Kosten inklusive Pizza: 7 Euro.

> "Fußball bei der Eintracht": Freitag, 1. September, von 15 bis 17 Uhr: Warmmachen, Übungen mit und ohne Ball sowie ein Abschlussspiel gibt es beim Training der Eintracht 93 für Kinder von 7 bis 14 Jahren. Teilnehmer sollten Fußballschuhe und Schienbeinschoner tragen. Die Teilnahme ist kostenlos.

> "Taschenlampenwanderung": Montag, 4. September, von 20 bis 21.30 Uhr: Eine abenteuerliche Wanderung entlang des Limes unternimmt Georg Hussong mit Kindern ab acht Jahren. Treffpunkt ist am Parkplatz Limes in der Boschstraße. Kosten: 4 Euro.

> "Auf den Spuren der Indianer": Montag, 4. September, von 16 bis 17.30 Uhr: Bogenschießen, Kräutersammeln und Spurenlesen bietet der Stamm Wildenburg im Pfadfinderbund Süd für Kinder von 5 bis 10 Jahren in seinem Pfadfinderheim. Die Teilnahme ist kostenlos.

> "Grip it & Rip it – Hit it": Dienstag, 5. September, von 11 bis 14 Uhr: Ein Golf-Workshop mit Abschlussturnier im Golfclub Glashofen richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

> "Taschenlampenwanderung": Mittwoch, 6. September, von 20 bis 21.30 Uhr: Eine abenteuerliche Wanderung entlang des Limes unternimmt Georg Hussong mit Kindern ab acht Jahren. Treffpunkt ist am Parkplatz Limes in der Boschstraße. Kosten: 4 Euro.

> "Spiel und Spaß mit dem Volleyball": Donnerstag, 7. September, von 13.30 bis 16.30 Uhr: Eine Heranführung an die Volleyballtechniken mit abschließendem Spiel bietet die Volleyballabteilung des TV Walldürn Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren in der Turnhalle in der Keimstraße. Kosten: 2,50 Euro.

> "Michel in der Suppenschüssel": Freitag, 8. September, von 16 bis 17 Uhr: Der Stadtmarketingverein "Walldürn gemeinsam" bietet im Schlosshof eine Freilichtaufführung für Kinder ab drei Jahren an (bei schlechtem Wetter im Jugend- und Kulturzentrum). Kosten: 8 Euro (für Erwachsene 10 Euro).

> "Lust auf ein Abenteuer?": Samstag, 9. September, von 14 bis 17.30 Uhr: Das Zeltlagerteam der Kolpingjugend bietet Kindern von 8 bis 14 Jahren eine Schatzsuche im Walldürner Wald an. Wetterfeste Kleidung, Trinkflasche und festes Schuhwerk sind mitzubringen. Treffpunkt ist an der Pater-Josef-Eckstein-Hütte. Die Teilnahme ist kostenlos.

Info: Die Anmeldung ist per E-Mail (tourismus@wallduern.de) möglich. Unter www.wallduern.de/ferientage gibt es weitere Informationen.