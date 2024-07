Walldürn. (Sti.) Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn haben in ihrer Sitzung am Dienstag im Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn das Jahresergebnis des Krankenhausverbands für das Rechnungsjahr 2023 einstimmig festgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist Erträge von insgesamt 13 235 967 Euro sowie Aufwendungen in Gesamthöhe von 13 525 100

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote