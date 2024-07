Walldürn/Hardheim. (jam) Vergewaltigung lautet der Tatvorwurf, für den sich ein 36-Jähriger am Dienstag, 23. Juli, ab 9 Uhr vor der 8. Großen Strafkammer des Landgerichts in Mosbach verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, er habe am Abend des 13. August 2022 Kontakt zu einem 15-jährigen Jugendlichen gesucht, "um diesen zu sexuellen Handlungen zu bewegen". Im Verlauf der Nacht soll der Angeklagte "gegen den Willen des Jugendlichen Oralverkehr an diesem vorgenommen" haben.

Als Tatort nennt die Staatsanwaltschaft den Bereich Walldürn/Hardheim. Fünf Zeugen und ein Sachverständiger sind geladen. Die Verhandlung ist zwar öffentlich anberaumt, ein Ausschluss der Öffentlichkeit ist aber wahrscheinlich.