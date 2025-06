Von Ralf Scherer

Walldürn. Als Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti am 8. Mai kurz nach 19 Uhr auf dem Balkon des Petersdoms in Rom den Namen des frisch gewählten Papstes verkündet hatte, fragten sich weltweit und vermutlich auch in Walldürn viele Christen: "Robert wer?" Während des Konklaves hatten wohl nur wenige Experten den US-amerikanischen Kurienkardinal Dr. Robert