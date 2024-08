Von Daniela Käflein

Walldürn. Nach den Ferien am ersten Schultag sollen die 328 Kinder der größten Grundschule des Neckar-Odenwald-Kreises in Walldürn wieder an ihrem alten Platz im historischen Gebäude unterrichtet werden. So der Plan. Nur sind die Gänge und Klassenräume jetzt nicht mehr düster, sondern hell und freundlich.

Und wie Martin Haas, Projektleiter von