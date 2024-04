Walldürn. (Sti.) Mit einem Hochamt in der Basilika hat Stadtpfarrer Josef Bregula am Sonntag die Wallfahrtssaison eröffnet, die bis zum 20. Oktober andauert. In diese integriert ist die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit vom 26. Mai bis 23. Juni.

Das Leitwort lautet: "Als Glaubende gehen wir unseren Weg" (2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7). In seiner Predigt appellierte der Pater im Rahmen des Eröffnungsgottesdiensts an alle Gläubigen, einander zu achten, zu respektieren und ernst zu nehmen sowie die eigenen Werte an andere Menschen weiterzugeben. Er forderte die Gottesdienstbesucher außerdem dazu auf, sich im Geiste Jesu in die Gesellschaft und in die Kirche einzubringen sowie ihr Leben mit anderen zu teilen und Gastfreundschaft zu pflegen.

Dazu war er näher auf das Gleichnis vom Weinstock und den Reben eingegangen, das bereits bei der Verkündigung des Heiligen Evangeliums nach Johannes im Fokus stand. Abschließend galt Bregulas Dank Lektor Michael Mayer, Organistin Katrin Agbowo, dem Team Achim Dörr, Leonore Kern und Mario Kern sowie dem Wallfahrtsausschuss und allen, die ihre Verbundenheit mit dem Wallfahrtsort Walldürn bezeugen.