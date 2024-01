Walldürn. (bold) "MeJeans" ist ein junges Start-up-Team aus Walldürn, mit der Vision, eine Jeans "Made in Germany", mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und einer möglichst kleinen Lieferkette herzustellen. Die Priorität dieser Jeans liegt auf Qualität, Design und Langlebigkeit.

Gegründet wurde das Start-up von Erik Macht aus Walldürn, der eine Leidenschaft für Jeans entwickelt hat und nach dem das Start-up auch benannt ist: Der Name "MeJeans" ist ein Akronym für Macht Erik Jeans. Im Laufe seines Bachelorstudiums an der Technischen Hochschule Aschaffenburg mit Standort Miltenberg und seines Masterstudiums Business Development, Start-up-Management und Produktmanagement an der Hochschule Aalen lernte er erste Kenntnisse für die Unternehmensgründung und kam so zur Idee, die er zunächst alleine entwickelte.

Anfang des Jahres wurde das Team durch Chantal Meidel erweitert, die im Marketing und Vertrieb unterstützt. Außerdem wird das Team von Modedesignerinnen, Textiltechnikerinnen und Start-up-Inkubatoren wie "VentureLab" und "InnoZ" unterstützt.

Bisher wurden mehrere Prototypen ausgetüftelt, um für den Anfang einen Männerschnitt anbieten zu können, der viele Körperformen abdeckt. Durch den Start mit diesem Schnitt in die Crowdfunding-Kampagne können in Zukunft weitere Schnitte und Kollektionen auch für Damen entwickelt werden, um noch mehr Menschen mit nachhaltiger Jeansmode erreichen zu können.

Vom Denim-Stoff bis zur fertigen Jeans wird die Hose in Deutschland hergestellt und steht für faire und sichere Arbeitsbedingungen. Das GOTS-Zertifikat des Denim-Stoffs zeigt, dass dieser ohne Verwendung von Schadstoffen produziert und Umwelt- sowie Sozialkriterien durch die ganze Lieferkette hinweg eingehalten werden. Hergestellt wird die Jeans obendrein zum Teil in Inklusionswerkstätten, um nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit zu gewährleisten und benachteiligte Personengruppen zu unterstützen.

"Gemeinsam bringen wir das Jeanshandwerk zurück nach Deutschland, fördern nachhaltige Mode und können so eine verantwortungsbewusste Zukunft gestalten", betont Erik Macht.

Doch was ist Crowdfunding eigentlich? Und wie kann man das Start-up unterstützen? Während einer Crowdfunding-Kampagne sammelt ein junges Unternehmen Geld von Dritten ein, die für das zur Verfügung gestellte Kapital eine Gegenleistung bekommen. Im Grunde ähnelt das Konzept einer Art Vorbestellung – mit dem Unterschied, dass eine bestimmte Summe an Kapital erreicht werden muss.

Falls das Ziel erreicht wird, bekommt jeder Unterstützer seine ausgewählte Gegenleistung, und falls das Ziel nicht erreicht wird, bekommt jeder sein vollständiges Geld zurück. Somit tragen die Unterstützer keinerlei Risiko. Unterstützt werden kann "MeJeans" über die Crowdfunding-Plattform "StartNext".

Info: Unter www.mejeans.de oder www.startnext.com/mejeans gibt es weitere Informationen.