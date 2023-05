Von Kozlowski erhielten Wolfram Fitz und Christian Trunk, wie sie sagte, zwar keine Goldmedaille, aber ein Lebkuchenherz, das von Herzen komme. Die Fahrradaktion passe perfekt zum Motto des Hospizdienstes "Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr leben", so Kozlowski weiter.

Wolfram Fitz begrüßte alle Anwesenden, freute sich darüber, die Arbeit des Kinderhospizes unterstützen zu können und betonte, dass es Wohnfitz am Herzen liege, soziale Projekte wie dieses zu fördern.

Alle Teilnehmenden, Wolfram Fitz und Thomas Nitschmann von der Geschäftsleitung, sowie Gerti Kozlowski in Vertretung der Vorsitzenden Felicitas Zürn vom ambulanten Kinderhospizdienst, trafen sich vor der Abfahrt auf dem Firmenparkplatz. Hier standen für die Fahrt Trinkflaschen und Energieriegel zur Mitnahme zur Verfügung, und die eigenen Spenden konnten in eine Spendenbox geworfen werden.

Insgesamt kam durch diese Aktion eine Zuwendung in Höhe von 3000 Euro zusammen, die den Familien, in denen ein Kind lebensbedrohlich oder lebensverkürzend erkrankt ist, zugutekommt. Mit dem Geld und damit der Arbeit des Kinderhospizes NOK kann man den Familien in ihrer schwierigen Zeit beistehen. Die Begleitung ist für diese durch Spenden kostenlos.

Beim "Social-Ride" geht es darum, eine Fahrradausfahrt in einer größeren Gruppe mit einer Geschwindigkeit zu absolvieren, bei der jeder mithalten kann. Ziel ist es, Kontakte und Freundschaften zu knüpfen und sich untereinander auszutauschen. Um einen weiteren sozialen Nutzen zu generieren, spendet Wohnfitz für jeden gefahrenen Kilometer pro Person einen Euro an das Kinderhospiz Neckar-Odenwald-Kreis. Jeder Teilnehmer, der wollte, durfte selbst freiwillig einen Geldbetrag spenden und so die Spendensumme erhöhen.

Profitriathlet Christian Trunk gab einige Anweisungen zur Fahrt, beispielsweise, welche Handzeichen beachtet werden müssen und dass jeder sein eigenes Tempo fahren soll.

Um Verletzungen vorzubeugen und die Teilnehmer gut auf die Radtour vorzubereiten, hielt Physiotherapeut Timo Reinbold vor der Abfahrt noch ein kurzes Warm-up. Beim Fahrradfahren sei es besonders wichtig, die Halswirbelsäule perfekt vorzubereiten, so Reinbold. Die Tipps und Tricks sind auch für künftige Radtouren hilfreich.

Mit E-Bike, Rennrad, Mountainbike oder Trekkingbike ging es dann vom Parkplatz bei Wohnfitz los über Hainstadt nach Buchen, weiter über Hettigenbeuern nach Zittenfelden und über Schneeberg und Rippberg zurück zu Wohnfitz.

Im Anschluss an die Ausfahrt wurden die Teilnehmer zu einem gemeinsamen und gesunden Essen in der "PastaRia" eingeladen. Im Rahmen der Gesundheitstage am vergangenen Freitag und Samstag konnten die Kunden außerdem selbst gemachte Obst- und Gemüsesäfte vor Ort im Möbelhaus genießen, was den Radfahrern sicher auch den nötigen Energieschub verabreicht hat.

Bei Vorträgen von Physiotherapeut Timo Reinbold konnte man sein Wissen zu den Themen Schlaf, Ernährung und Bewegung erweitern. Zudem analysierte Röwa-Werksberater Andreas Kunkel die Schlafgewohnheiten.