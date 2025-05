Von Ralf Scherer

Walldürn. Urnenbestattungen liegen auch in Walldürn im Trend. Das zeigt ein Blick in die Statistik der Friedhofsverwaltung für die zurückliegenden Jahre. Demnach waren 67 von 84 Verstorbenen im Jahr 2024 in einer Urne beigesetzt worden. Das entspricht einem Anteil von fast 80 Prozent.

Demgegenüber standen lediglich 17 Erdbestattungen im klassischen