Altheim. (adb) "La famiglia" – "die Familie": Unter diesem Namen wird das Clubheim des VfB Altheim am 1. Dezember wieder eröffnet, nachdem es seit Juli leer gestanden war. Mit großem persönlichem Engagement gelang es dem VfB Altheim, mit Blerim Pula aus Buchen und dem aus Berlin stammenden Koch Bruno Ibrizi neue Gastwirte ins Kirnautal zu holen. "Der Schwerpunkt liegt auf italienischer Küche", erklärt VfB-Vorstand Johannes Hemberger der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Freude über den neuen Pächter ist groß: "Der VfB hat wieder kräftig investiert, um die Küche auf den neuesten Stand zu bringen und dem neuen Pächter eine gute Basis zu bieten, mit der er gut arbeiten kann. Das alles geschieht ohne Pachterhöhung, da wir als VfB unbedingt wieder eine Gaststätte für Altheim und die Umgebung bieten möchten", lässt Hemberger wissen.

Seit es in Altheim keine klassische Gaststätte mehr gibt, sei ein gemütlicher Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft umso wichtiger und wertvoller. Nun freue man sich in besonderer Weise über den Vertragsabschluss: "Der Pächter hatte sich auf unsere Onlineanzeige gemeldet, da er auf der Suche nach einem passenden Objekt in näherer Umgebung gewesen war", bemerkt er und spricht von einer "glücklichen Fügung".

So handele es sich nicht um ein reines Sportheim, sondern um ein Gasthaus für die Allgemeinheit. "Die Gaststätte ist für alle möglichen Feiern für jedermann zu buchen und wird täglich ab 17 Uhr geöffnet sein", verrät Johannes Hemberger. Mit 80 Sitzplätzen im Gebäude selbst und der einladenden, in der warmen Jahreszeit als Biergarten genutzten Terrasse mit weiteren 50 Sitzplätzen verfüge man über ein ausreichendes Platzangebot auch für größere Gruppen und Feierlichkeiten.

Info: Das Restaurant "La famiglia" in Altheim wird am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr mit einem Buffet eröffnet.