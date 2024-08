Von Achim Dörr

Walldürn. Es ist jedes Jahr eine friedliche Demonstration auf zwei Rädern und wird bereits auch schon im Vorfeld von Radgruppen außerhalb von Walldürn angesteuert: Die Rede ist von der Rad-Wallfahrt in Walldürn. Am Samstag, 7. September, startet die "Rundfahrt für den Frieden", die seit Jahren in die laufende Wallfahrtssaison traditionell fest eingebunden