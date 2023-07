Walldürn. (pm) Um schwere Fahrbahnschäden aufgrund hochsommerlicher Temperaturen zu vermeiden, sind am Samstag kurzfristig Unterhaltungsarbeiten an der Landesstraße 518 zwischen Walldürn und Gerolzahn durchgeführt worden. Laut Mitteilung des Landratsamts ist der betroffene Streckenabschnitt noch nicht ausgebaut und verfügt über mehrere, übereinander gelagerte Splittbeläge auf alter Schotterbefestigung.

Bei Straßen mit älterer Oberflächenbehandlung weichen Bindemittel bei hochsommerlicher Hitze auf und steigen an die Oberfläche. Dort reichern sie sich an und bleiben an den Reifen, vor allem von langsam fahrenden Fahrzeugen, kleben. So können Belagsbestandteile herausgerissen werden und es kann zu großflächigen, schweren Fahrbahnschäden kommen.

Verstärkt wird diese Gefahr durch den aktuellen Umleitungsverkehr. "Als Maßnahme war daher das Abstreuen mit Splittkörnern notwendig", heißt es in einer Pressemitteilung. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sei es erforderlich, die Höchstgeschwindigkeit in diesem Streckenabschnitt auf 30 Kilometer pro Stunde zu begrenzen.