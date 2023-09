Walldürn. (rjs) Sieben Mal hat sich die Walldürner Innenstadt in den vergangenen Jahren in eine Partymeile verwandelt. Livemusik sorgte meist am ersten Samstag im Oktober für eine ausgelassene Stimmung in verschiedenen Kneipen und anderen Lokalitäten, wie man sie in Walldürn sonst nur vom Schmutzigen Donnerstag während der Fastnachtszeit kennt. Eine achte Auflage des beliebten Kneipenfestivals "Nightgroove" wird es zumindest in diesem Jahr nicht geben. Auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte Michael Barkhausen, Geschäftsführer der "Nightgroove" GmbH mit Sitz in Wasbek, dass heuer kein Kneipenfestival in Walldürn stattfinden wird.

Ausschlaggebend dafür seien in erster Linie betriebswirtschaftliche Gründe gewesen, erklärte Barkhausen. Durch die Corona-Pandemie sei die Ausgangssituation deutlich schwieriger geworden. Massive Kostensteigerungen habe man nicht vollständig an die Besucher weitergeben können. Abstriche bei der Qualität der Veranstaltung seien aber ebenso wenig infrage gekommen. Deshalb habe man die schwierige Entscheidung getroffen, die Veranstaltung in Walldürn in diesem Jahr nicht durchzuführen.

Dass das Kneipenfestival anderswo trotz der allgemein schwierigen Rahmenbedingungen stattfindet, begründete Barkhausen mit Veränderungen des Umfelds in Walldürn. An anderen Veranstaltungsorten falle es generell leichter, Sponsoren zu akquirieren, und das Potenzial an Besuchern sei dort auch deutlich größer. "Walldürn war schon immer ein Grenzfall", sagte der Geschäftsführer. Zunehmend problematisch sei außerdem die Suche nach geeigneten Lokalitäten geworden. Auch als Folge der Corona-Pandemie hätten Gaststätten ihr Konzept in Richtung Speisegastronomie verändert. Für ein erfolgreiches Kneipenfestival mit Livemusik sei jedoch Gastronomie mit Schwerpunkt Getränkeverkauf notwendig.

Ein Comeback von "Nightgroove" in Walldürn in den kommenden Jahren will Barkhausen dennoch nicht gänzlich ausschließen. "Es tut mir für Walldürn leid", sagte er. Zumal die Unterstützung vonseiten der Stadtverwaltung immer sehr gut gewesen sei. "Grundsätzlich gibt es Chancen", betonte der Geschäftsführer. Für ihn sei vor allem entscheidend, dass sich die Besucher bei der Veranstaltung wohlfühlen. Als Grundlage dafür skizzierte er ein Zusammenspiel einer attraktiven Auswahl an Lokalitäten und ausreichend Sponsoren.