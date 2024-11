Von Daniela Käflein

Walldürn. "Das ist echt zum Kotzen." Wütend steuert die Rentnerin ihren Rollator über den Gehweg an der Post-Partnerfiliale in der Wallfahrtsstadt und schimpft vor sich hin. Auf die Frage, ob man ihr vielleicht helfen kann, erklärt sie, warum sie so sauer ist: "Jetzt kann ich in Walldürn keine Überweisungen mehr machen und auch kein Geld mehr abheben.