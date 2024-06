Walldürn. (pm) Sie sind jung, kreativ, sprudeln vor Ideen und kommen nach Walldürn, um den "jungen Kunstsommer" zu begrüßen. Ein Programm mit vielen Facetten hat sich der Walldürner Verein "Kunstreich" einfallen lassen. Gerade junge Menschen sollen in die Galerie "Fürwahr" in der Hauptstraße kommen und die Kunst in ihrer Vielfältigkeit und in all ihren Formen erleben.

Los geht die Reise in die Welt der Kunst am Samstag, 29. Juni: Irina Hefner, Martha Schmidt, Sebastian Rohnacher und Christine Ogel zeigen ihre Arbeiten, und auch zwei Schülerinnen beziehungsweise angehende Künstlerinnen steuern Proben ihrer kreativen Versuche bei.

Zwar reisen sie alle aus ganz Deutschland an, jedoch sind die Kunstschaffenden Kinder der Region: Irina Hefner aus Walldürn hat nach einer Ausbildung ein Studium an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin abgeschlossen.

Sebastian Rohnacher. Foto: Kunstreich e.V.

Dort hat sie ihren Master im Bereich Modedesign gemacht. Noch im Studium – nach einer Ausbildung zur Schmuckkünstlerin in Pforzheim – befindet sich Martha Schmidt aus Großeicholzheim. Bereits seit 2009 ist Sebastian Rohnacher Autodidakt im Bereich Öl- und Acrylmalerei.

Sein Motto "Treibt es bunt!" steht für seine persönliche Kunsttherapie und ist auch ein Appell. Komplexe Gefühlswelten und Alltagssituationen erfasst Christine Ogel aus Walldürn unter anderem mit ihren Strichzeichnungen. Zwei Schülerinnen aus Buchen und Walldürn zeigen ihre Kreationen aus Zeichnungen und Malereien.

Sie alle sind ein Beispiel dafür, wie vielfältig Kunst sein kann, in welchen Formen oder Farben oder Schriften sie ihren Ausdruck finden kann: Im "jungen Kunstsommer" sollen sie vereint werden. Ein Ganzes bilden; für und von jungen Menschen.

Damit aber noch nicht genug: Am 12. Juli kommt die Literatur mit Autorin Alexandra Stahl bei einem Leseabend in die Galerie. Die Berliner Schriftstellerin liest aus ihrem neuesten Roman "Frauen, die beim Lachen sterben". Kinder im Vorschulalter können am 15. August "Spaß mit Farben" erleben: einen interaktiven Rundgang für die jüngsten Künstler. Ein Poetry Slam erobert am 7. September die Kleinkunstbühne, und eine junge Live-Band gibt ihr Debüt an diesem Abend.

Wer zum Eröffnungsabend am 29. Juni kommt, sieht noch eine weitere Überraschung: Modist Richard Lang wird die jungen Künstler mit jungen Hutkreationen unterstützen. "Wir sind überzeugt, dass auch junge Köpfe noch interessanter werden durch frische, unkonventionelle Kopfbedeckungen", sind sich die Verantwortlichen des Vereins, Ann-Kathrin Beyersdorfer, Gaby Eder-Herold und Ramona Paar, einig.

Richard Lang tritt jedenfalls gerne den Beweis an und lädt auch den einen oder anderen kreativen Kopf zum Probieren ein. Damit jeder weiß, vor welchem Kunstwerk er steht, wird die Buchner Kunstlehrerin Sofia Greff-Breuer die jungen Kreativen und ihre Werke vorstellen.

Irina Hefner. Foto: Kunstreich e.V.

Info: Geöffnet ist die Galerie "Fürwahr" sonntags von 14 bis 17 Uhr. Regelmäßig werden auch die Kunstschaffenden vor Ort sein. An Werktagen gibt der "BücherLaden" gegenüber Einlass. Karten für den Leseabend und den Poetry Slam gibt es im "BücherLaden". Weiteres unter www.galerie-fürwahr.de.