Walldürn. (Sti.) Trommelwirbel im Schlosshof und gespannte Gesichter unter dem Abendhimmel – rund 150 Gäste sind am Samstagabend in ein Stück bewegte Geschichte eingetaucht. Der Heimat- und Museumsverein sowie das Stadtarchiv hatten zur historischen Zeitreise "Dürn im Bauernkrieg" eingeladen – und boten ein mitreißendes Programm aus Nachtwächterführung und szenischem Markttreiben in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote