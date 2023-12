Von Nina Trabold

Gottersdorf. Der Heimat- und Freizeitverein "Seehasen" hat mit seinem Theater in der Gottersdorfer Grundschule wieder die Lacher auf seiner Seite gehabt. Mit ihrem Stück "Kurschatten inklusive" trat die Gruppe an drei Abenden im Dezember auf. Im Theaterstück ging es – wie der Name schon sagt – um einen Aufenthalt in einer Kur, genauer gesagt im Kurhotel am See mit Kurdirektor Bodo Bachmann.

Die Mitwirkenden Kindergruppe Tannenbaum: Frieda Zang Kinder: Emma Schieser, Lilly Westrich, Jonas Volkert, Carla Heller und Lars Schieser Einstudiert von Cornelia Schieser mit Unterstützung von Rebecca Volkert und Lina Zang. Jugendgruppe Chef: Tom Peper Knacker-Bonnie: Lara Weber Dynamite Paule: Benjamin Peper Kröten-Jule: Lea Ockenfels Prof. Archimedes Rieselmann: Julien Schieser Mathilda Rieselmann: Katharina Peper Müllmann Hicks: Ida Heller Müllmann Hypsilon: Anni Bundschuh Landstreicher: Elias Schurz Marktfrau: Mara Schieser Einstudiert von Rebecca Volkert mit Unterstützung von Cornelia Schieser und Lina Zang. Erwachsene Kurdirektor Bodo Bachmann: Jens Bodirsky Sekretärin Heike: Gina Bodirsky Franziska: Kim Trabold Hausmeister Tobias: Christoph Aicher Hannelore Krämer: Sandra Sämann Elisabeth Vogel: Sandra Sämann Konstantin: Silas Horn Eva Schubert: Hannah Wacker Isolde Krause: Katja Ockenfels Ingo Winkler: Simon Westrich Finanzoberinspektor Schröder: Fabian Berger Regie: Steffi Weber.

Einige erholungsbedürftige Gäste kamen ins Kurhotel: darunter Workaholic Eva, die stressbedingte hysterische Anfälle hat und ohne Handy und Wlan nicht auskommen kann, die Katzenliebhaberin Isolde Krause, die Katzitis hat und nicht ohne ihre Katze sein kann, der Hypochonder Ingo Winkler, Hannelore Krämer, die auf der Suche nach einem Kurschatten ist, und zur Mutter-Kind-Kur Elisabeth Vogel mit ihrem Sohn Konstantin.

Kurdirektor Bodo Bachmann versucht, seinen Gästen das Geld mit Zusatzleistungen aus der Tasche zu ziehen, und leistet sich damit Luxusdinge wie zum Beispiel einen Porsche. Seine drei Mitarbeiter Sekretärin Heike, die Therapeutin Franziska und Hausmeister Tobias wollen dem Ganzen ein Ende setzen und bestellen den Finanzoberinspektor Schröder ein, der sich im Verlauf des Stücks auf die Spuren der geheimen Machenschaften macht.

Franziska kümmert sich derweil liebevoll mit verschiedenen Programmen wie Lachyoga oder einem Tanzabend um die Kurgäste. Selbst Hausmeister Tobias muss als Kurberater einspringen und verhilft so manchem Gast durch "nichtssagende Gespräche" zur Einsicht.

Im Stück werden alltägliche Themen wie das mütterliche Loslassen bei Mutter Elisabeth und ihrem eigentlich schon erwachsenen Sohn Konstantin sowie das ständige Online-Sein und die Abhängigkeit von Handy und Internet bei Eva aufgegriffen. Am Ende der Geschichte finden die Kurgäste mit ihrem "Kurschatten" zusammen und werden ihre anfänglichen Probleme los. Und Kurdirektor Bodo Bachmann wird für seine Ausbeutung zur Rechenschaft gezogen und sieht seine Fehler ein.

Die Jugendgruppe brachte an zwei Abenden die Knackerbande auf die Bühne. Foto: Nina Trabold

Mit ihren Witzen sorgten die Schauspieler oft für Lacher im Publikum und einen kurzweiligen Abend. Viel Applaus erhielten nicht nur die Schauspieler, sondern auch Katja und Alexander Ockenfels, die das Stück exklusiv für die "Seehasen" geschrieben hatten. Nach einer Vorstellungsrunde bedankte sich die Gruppe außerdem bei Regisseurin Steffi Weber, die seit September schweißtreibende Stunden bei den Proben erleben musste und trotzdem immer für Motivation gesorgt habe.

Foto: Nina Trabold

Die Kindergruppe mit dem Stück "Ein Tannenbaum mit Heimweh" und die Jugendgruppe mit "Der letzte Schlag der Knackerbande" durften ihr Theater an zwei der drei Abende für die Grundschule Rippberg und den Kindergarten Glashofen sowie an der Nikolausfeier aufführen. Einen Teil der Eintrittsgelder spendet der Gottersdorfer Verein dem Odenwald-Hospiz in Walldürn.