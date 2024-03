Von Fritz Weidenfeld

Walldürn. Große Freude herrschte am Donnerstag beim Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt in Walldürn: In der Oberen Vorstadtstraße begannen die Firmen Kieser (Walldürn) und Neuberger (Altheim) die energetische Sanierung der Altenwohnanlage mit dem Austausch der Fenster. Die Glücksspirale unterstützt den AWO-Ortsverein dabei sehr großzügig mit rund 75.000 Euro. Nur dank der Mittel aus der Rentenlotterie von Baden-Württemberg kann der Ortsverein diese Großinvestition schultern, die mit rund 106.000 Euro zu Buche schlägt.

Lotto-Regionaldirektor Christoph Grüber überreichte den symbolischen Scheck über 74.580 Euro an den AWO-Ortsvereinsvorsitzenden Kurt Kempf. Mit ihm freuten sich der Walldürner Bürgermeister Meikel Dörr sowie Vorstandsmitglied Fritz Weidenfeld, Hausmeister Xaver Winkelmann, Betreuungskraft Ernestina Winkelmann sowie Beisitzerin Annemarie Kempf und mehrere Bewohnerinnen. "Die soziale Arbeit bringt große Herausforderungen mit sich. Umso mehr freuen wir uns, diesen Bereich mit Mitteln der Glücksspirale unterstützen zu können", betonte Christoph Grüber.

Vielen Menschen sei nicht bewusst, dass sie mit dem Kauf eines Loses der Glücksspirale zugleich Gutes täten. Sie würden damit die Förderung von Projekten im Sport, der Denkmalpflege, im Umwelt- und Naturschutz oder wie in Walldürn im sozialen Bereich erst ermöglichen. So fließen in Baden-Württemberg jährlich mehr als 18 Millionen Euro aus Lotteriemitteln in die Förderung sozialer Projekte.

"Ohne die großzügige finanzielle Hilfe der Glückspirale wäre der Austausch von über 100 Fenstern und Balkontüren nicht möglich gewesen", betonte der Vorsitzende Kurt Kempf. Bürgermeister Meikel Dörr freute sich ebenfalls über die Förderung, die es dem Ortsverein erlaube, diesen lang gehegten Wunsch nun zu realisieren. Nach und nach werden nun die fast 35 Jahre alten Fenster ausgetauscht, die allesamt modernen energetischen Vorgaben nicht mehr entsprechen. Die neuen, dreifach verglasten Fenster ermöglichen es der AWO, künftig nachhaltig Energie zu sparen.

Wenn die Fensterbauer ihre Arbeit getan haben, steht das nächste Großprojekt der AWO an: nämlich der Austausch der ebenfalls in die Jahre gekommenen Heizungsanlage. Sie wird durch eine neue Gasbrennwertanlage ersetzt. Somit geben sich die Handwerker bei der AWO in der Walldürner Altenwohnanlage in den kommenden Wochen buchstäblich die Klinke in die Hand. Und die Bewohner der 20 Wohnungen können nach Beendigung der Maßnahmen hoffen, den hohen Energiekosten ein Schnippchen zu schlagen.