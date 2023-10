Walldürn/Rippberg. (pm) Bürgermeister Meikel Dörr hat es in der Sitzung am Montag vorweggenommen. Der Ausbau der Bundesstraße B47 zwischen Walldürn und Rippberg verzögert sich bis ins neue Jahr. Als Ursache nennt das Regierungspräsidium "Lieferverzögerungen von Spunddielen und nicht vorhersehbare Hindernisse im Untergrund".

Die Arbeiten am dritten und letzten Teilabschnitt der B47, der von der Beuchertsmühle bis zur Abzweig nach Gerolzahn reicht, hatten bereits im Juli begonnen und sollten eigentlich bis Ende November fertiggestellt sein. Als neues Datum nennt das Regierungspräsidium in Karlsruhe das erste Quartal 2024.

Die B47 verläuft im betroffenen Abschnitt direkt neben dem Bahndamm. Für die angedachte Verbreiterung der Fahrbahn braucht es also Flächen der DB Westfrankenbahn. Dort müssen die Arbeiter allerdings erst einmal Bahndamm stabilisieren und zu diesem Zweck mehrere einzelne Stützbauwerke anfertigen. Zum Einsatz kommen Spundwände, die senkrecht in den Bahndamm hineingerammt und anschließend mit einem Blocksatzmauerwerk dauerhaft stabilisiert werden. Für die Arbeiten an der Spundwand bringt die Baufirma derzeit mit Spezialgerät die sogenannten Spunddielen bis zu zehn Meter tief in den Untergrund ein. Der dafür benötigte gewalzte Spezialstahl ist allerdings aktuell "auf dem europäischen Markt nur bedingt verfügbar", wie das Regierungspräsidium mitteilt. Das Resultat: "In Kombination mit der weltweiten Lieferkettenproblematik, insbesondere bei energieintensiven Vorprodukten, verzögert sich die Anlieferung der Spunddielen erheblich."

Als weiteres Problem nennen die Verantwortlichen in Karlsruhe "natürliche Hindernisse im Untergrund [...], die den Baufortschritt zusätzlich verlangsamen". Mit diesen sei "trotz sorgfältiger Vorerkundungen im Rahmen der planmäßigen Auflockerungsbohrungen" nicht zu rechnen gewesen.

Im Zuge der Baumaßnahme werden insgesamt rund 9000 Quadratmeter Asphaltbefestigung und Straßenentwässerung erneuert sowie eine Dammsicherung auf einer Länge von rund 500 Metern umgesetzt. Zusätzlich werden rund 20.000 Quadratmeter Asphaltbefestigung saniert.

"Die Verkehrsführung wird während der Bauzeit regelmäßig überprüft und mit den betroffenen Kommunen und Verkehrsbehörden besprochen", heißt es in der Pressemitteilung aus Karlsruhe. Pressesprecherin Irene Feilhauer kündigt bereits an: "In Abstimmung mit der bayrischen Straßenbauverwaltung ist zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden über die Wintermonate eine großräumige Umleitung für den Schwerverkehr vorgesehen."