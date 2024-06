Altheim. (pm) Am letzten Wochenende im Juni steht in Altheim ein ganz besonderes Ereignis bevor: Die Ortschaft feiert ihr 1250-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird es in Altheim eine großflächig angelegte Feier geben, bei der sich die Ortschaft an 40 verschiedenen Stationen präsentiert.

Die Bewohner, Vereine und ortsansässigen Firmen stellen sich vor und lassen den Besucher Altheim in all seinen Facetten erleben. Von der Darstellung historischer und moderner handwerklicher und landwirtschaftlicher Tätigkeiten und Maschinen über die Vorführung und Darstellung traditioneller und historischer Themen bis hin zu sportlichen Aktivitäten wird alles geboten sein. Gemäß dem Motto "Altheim is(s)t" wird auch die kulinarische Seite nicht zu kurz kommen.

Um den reibungslosen Ablauf dieser Feierlichkeiten zu gewährleisten, wird der Ortskern für den gesamten Verkehr voll gesperrt und zur Fußgängerzone. Betroffen von der Sperrung sind die Baulandstraße, der Hellerweg, die Gerichtstetter Straße sowie die Zufahrten, Verbindungsstraßen und Verkehrswege innerhalb dieses Bereichs.

Die Ableitung des Verkehrs findet jeweils außerhalb des Ortskerns statt. Die Umleitungsstrecken sind freitags schon ausgeschildert und werden am Samstag, 29. Juni, spätestens ab 10 Uhr aktiviert. Ab diesem Zeitpunkt ist für den gesamten Verkehr nur noch die Zufahrt bis zu den ausgewiesenen Parkplätzen frei. Diese Parkplätze sind so gelegen, dass ein bequemer Zugang zu den Festaktivitäten gewährleistet ist.

> Aus Richtung Buchen und Walldürn ist die L518 nur für Veranstaltungsverkehr freigegeben. Der übrige Verkehr wird am Knotenpunkt der Landesstraßen L522 und L518 (Kreuzung Altheim-Rinschheim-Walldürn) jeweils abgeleitet. Der Parkplatzbereich P1 befindet sich auf Feldern direkt vor der Ortschaft.

> Aus Waldstetten und Erfeld kommend, ist die Zufahrt bis zum Bundeswehr-Depot möglich. Von dort bis zur Einmündung Erfelder Straße/Grünkernstraße ist eine Parkzone mit eingeschränktem Verkehr eingerichtet. Weitere Parkplätze sind im Bereich P2 nahe des Depots vorhanden.

> Die L579 ist in Gerichtstetten ab der Einmündung Gerichtstetter Straße nur für Veranstaltungsverkehr freigegeben, der übrige Verkehr wird abgeleitet. In Altheim erfolgt an der Einmündung Gerichtstetter Straße/Tiefenweg die Parkplatzeinweisung in den Bereich P3 (Kirnauhalle, Perga GmbH, Schulstraße).

> Die Zufahrten aus Götzingen und Sindolsheim sind von der Sperrung nicht betroffen. Erst an der Einmündung L518/K3904 erfolgt die jeweilige Ableitung. Für die aus Richtung Sindolsheim und Götzingen ankommenden Besucher ist der Feldparkplatz P4 über die K3904 und den Hellerweg zu erreichen.

> Radfahrer werden den Vorteil genießen, nah an den gesperrten Fußgängerbereich fahren zu können. Die vier ausgewiesenen Fahrradparkplätze sind so eingerichtet, dass sie von den verschiedenen Radwegen um Altheim direkt erreichbar sind und unmittelbar an der Veranstaltungsstrecke liegen. Genaue Pläne sind auf der Veranstaltungshomepage ersichtlich.

Die Sperrung gilt für den gesamten Zeitraum der Feierlichkeiten und deren Vorbereitung. Geplant ist die Schließung von Samstag, 29. Juni, 7 Uhr; bis Sonntag, 30. Juni, 20 Uhr.

Die Veranstalter bitten um Verständnis für die Sperrmaßnahmen. Vor allem für die Bewohner Altheims wird es in diesen Tagen Einschränkungen geben. Für Anwohner des gesperrten innerörtlichen Festbereichs wird eine Parkfläche eingerichtet, von der aus sie auch zum Zeitraum der Sperrung mobil sein können. Michael Kappes, der im Vorstandsteam des Bürgervereins für das Sicherheits- und Verkehrskonzept zuständig ist, empfiehlt allen Altheimern, "sich diese zwei Tage aktiv an der Gestaltung der Feierlichkeiten zu Beteiligen. Es gibt genug Arbeit und alle Stationen freuen sich über Hilfe." Die beste Möglichkeit, so Kappes weiter, die Mobilitätseinschränkungen überhaupt nicht wahrzunehmen, sei "voll eingespannt" zu sein.

Auch mit betroffenen Firmen und Institutionen wurde im Vorfeld über Einschränkungen gesprochen und Konzepte für Zufahrtswege vereinbart. Ortsvorsteher Hubert Mühling bedankte sich ausdrücklich beim Luftwaffen-Munitionsdepot und der Perga GmbH für die gute Kommunikation im Vorfeld und die Bereitstellung weiterer Parkmöglichkeiten. Schon im vergangenen Jahr hatten Julian und Fabian Mechler als Verantwortliche für die Parkplätze zusammen mit den ortsansässigen Landwirten die entsprechende Einsaat der ortsnahen Felder geplant, um Parkflächen zu schaffen.

Durch die Sperrung werden auch die Wege und Haltestellen des ÖPNV beeinträchtigt, so dass an diesem Wochenende keine Anbindung an das Netz besteht. Weitere Informationen zum Thema Anfahrt mit Auto und Fahrrad, Parken und auch Übersichtspläne zur Veranstaltung sowie Zeitpläne zu gebotenen Aufführungen finden sich unter www.1250jahrealtheim.de