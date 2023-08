Walldürn. (pm) Mit dem dritten Odenwälder Fly-In wird am ersten Augustwochenende das am Flugplatz Walldürn zur Tradition gereifte Veranstaltungsformat fortgeführt. An zwei Tagen steht der Verkehrslandeplatz ganz im Zeichen der Begegnung von fliegenden und nichtfliegenden Besuchern. Die Idee, ein Fly-In anzubieten, entstand in den Corona-Jahren aus dem Wunsch, endlich wieder Fliegerfreunde in lockerem Rahmen persönlich treffen zu können.

Dazu lädt der Betreiber des Flugplatzes zum Verweilen auf Terrasse und Vorfeld ein. Für das leibliche Wohl sorgen italienische Köstlichkeiten von "Charlies Fliegerstübchen" oder Leckeres vom Grill, und der Durst kann am Getränkewagen gelöscht werden.

Vor Ort lässt sich hautnah der rege Flugbetrieb der an- und abfliegenden Gastflugzeuge beobachten. Der Flugsportclub erwartet einige besondere Maschinen und Oldtimer, weshalb regelmäßig "Planespotter" mit ihren Kameras zum Fly-In in den Odenwald reisen.

"Und wer dann am Samstagabend unter der Tragfläche des Flugzeugs sein Zelt aufbaut, ist perfekt vorbereitet für einen geselligen Fliegerabend am Flugplatz: Denn wer will sich schon die kleine, aber feine abendliche Fliegerparty oder das Spanferkel vom Grill entgehen lassen?", weiß Jürg Wittwer vom Flugsportclub Odenwald.

Dieses Jahr zelebriert der FSCO mit dem Odenwälder Fly-In zudem sein 65-jähriges Bestehen. Umso wichtiger ist es dem Verein, auch nichtfliegende Gäste zum Fly-In willkommen zu heißen, so dass diese an zwei Tagen am Leben am Flugplatz teilhaben können. Als besonderes Extra rechnet der FSCO mit einigen Oldtimer-Autos und -Motorrädern.

Selbstverständlich stellt das Fly-In außerdem eine gute Gelegenheit für potenziellen Fliegernachwuchs jeden Alters dar, um mit dem Flugsportclub in Kontakt zu kommen, sich die Flugzeuge aus der Nähe zeigen zu lassen oder sich selbst ins Cockpit zu setzen.