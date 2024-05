Von Ralf Scherer



Wettersdorf. Auf einer knapp sieben Hektar großen Fläche rund 700 Meter nordwestlich von Wettersdorf will die Renergo GmbH mit Sitz in Heidenheim einen Solarpark bauen. Einzelheiten zu dem Vorhaben stellten Geschäftsführer Peter Waldmann und Projektmanager Niklas Schwendemann am vergangenen Donnerstag in der Sitzung des Wettersdorfer Ortschaftsrats im

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote