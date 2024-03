Walldürn-Gottersdorf. (jam) Ein Bild vom Leben im Odenwald von anno dazumal zeichnet das Odenwälder Freilandmuseum nicht nur mit seinen originalen Museumsgebäuden, die in liebevoller Detailarbeit nach Gottersdorf transloziert und authentisch eingerichtet wurden.

Die Verantwortlichen um Museumsleiterin Margareta Sauer schnüren darüber hinaus für jede Saison ein Bündel attraktiver Veranstaltungen, die den Alltag der Menschen in den beiden Regionen Odenwald und Bauland in den vergangenen 300 Jahren für Museumsbesucher erlebbar machen. Geboten sind Vorführungen, Mitmachaktionen, Führungen und Workshops.

> Kochen in alten Küchen: Die Sparherde in den alten Häusern des Museums werden am Sonntag, 24. März, zum Saisonauftakt von 11 bis 16 Uhr befeuert, um traditionelle Küchenklassiker zuzubereiten. Interessierte dürfen nicht nur über die Schultern und in die Töpfe blicken, sondern auch probieren – solange der Vorrat reicht. Für Kinder gibt es eine separate Aktion: Sie dürfen an diesem Tag Vogelhäuschen bauen.

Hintergrund Das Odenwälder Freilandmuseum bietet für alle Geschichtsinteressierten eine passende Führung an. Dabei gibt es exklusive Einblicke in die Museumsgebäude, aber auch Themenführungen zu Heilkräutern aus dem Bauerngarten, zur Kindheit vor rund 100 Jahren, zu [+] Lesen Sie mehr Das Odenwälder Freilandmuseum bietet für alle Geschichtsinteressierten eine passende Führung an. Dabei gibt es exklusive Einblicke in die Museumsgebäude, aber auch Themenführungen zu Heilkräutern aus dem Bauerngarten, zur Kindheit vor rund 100 Jahren, zu Streuobstwiesen oder zur Verarbeitung des Getreides zu Brot. Ebenso bietet das Museum Führungen für Schulklassen und Gruppenbewirtungen in der historischen Gaststube an. Anmeldungen sind unter Tel. 06286/320 möglich. jam [-] Weniger anzeigen

> Ostern im Museum: Rund um die Osterfeiertage bietet das Freilandmuseum an drei Tagen Mitmachaktionen und natürlich als Höhepunkt das traditionelle Ostereiersuchen an. Am Karfreitag (29. März) lernen Interessierte ab 13 Uhr, wie sie Ostereier in Serviettentechnik verzieren können. Am Ostersonntag (31. März) erfahren Museumsbesucher dann ab 11 Uhr, wie man heiße Schokolade selbst herstellt. Traditionelles Ostereiersuchen, Ostereierbemalen und alte Kinderspiele locken dann am Ostermontag (1. April) ab 13 Uhr nach Gottersdorf. Die Ostereiersuchen starten jeweils um 13, 14 und 15 Uhr.

> Garten- und Pflanzentage: Zahlreiche regionale und überregionale Anbieter verwandeln das Museum am Samstag, 13., und Sonntag, 14. April, von 10 bis 18 Uhr in ein Pflanzenmeer. Angeboten werden Fachvorträge zum naturnahen Gärtnern sowie zur richtigen Bodenbearbeitung und Pflanzenverwendung. Ein Pflanzendoktor diagnostiziert darüber hinaus Krankheiten anhand mitgebrachten Pflanzenteile.

> Wolle färben mit Naturmaterialien: Wer sich für Textilherstellung interessiert, darf am Samstag, 27. April, von 13 bis 16 Uhr Färbesude zubereiten und das Material einlegen, um dann am Sonntag, 28. April, von 11 bis 16 Uhr die Resultate zu bewundern. Wolle war früher eines der Hauptmaterialien für die Textilherstellung: Vom Scheren der Schafe über das Säubern, Kardieren, Spinnen und Stricken wurden alle Arbeitsschritte im eigenen Haushalt erledigt. Veredelt wurde die Wolle durch das Färben mit verschiedenen Naturmaterialien.

> Tag der alten und neuen Nutztiere: Tiere waren früher auf jedem Bauernhof unerlässlich: nicht nur als Fleisch- und Milchlieferanten, sondern vor allem als Nutztiere. Einen Einblick in die Aufgaben von damals und heute gibt das Odenwälder Freilandmuseum am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr.

> Schöne Dinge aus Weiden flechten: Museumsbesucher können an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 9. Mai) ab 11 Uhr aus Weidenruten unter Anleitung Muttertagsherzen flechten – solange der Vorrat reicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

> Puppentheater "Lumpenprinzessin": Das Puppentheater "Larifari" gastiert am Pfingstsonntag (19. Mai) in der Dreschhalle. Um 13.30 Uhr spielt es für kleine und große Besucher "Die Lumpenprinzessin", um 15 Uhr "Was geht vor auf Glibbermoor?".

> Oldtimer-Treffen: Fans und Freunde alter Karossen sind am Pfingstmontag (20. Mai) von 10 bis 18 Uhr willkommen, ihre blitzeblank geputzten und liebevoll gepflegten Oldtimer im Museum vorzufahren. Zu sehen sind Fortbewegungsmittel aller Art bis zu den Baujahren der 1970er Jahre. Eine Anmeldung der Oldtimer ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.

> Kohlenmeiler "Gut Brand": Früher war der Köhler für das Herstellen von Kohlen verantwortlich. Wie das gemacht wurde, zeigt ab Mittwoch, 22. Mai, gegen 12 Uhr Köhler Herbert Haag, wenn er einen Kohlenmeiler aufbaut, für mehrere Tage schwelen lässt und schließlich am Sonntag die fertige Kohle ausräumt.

> Einführung in das Räuchern von Baumharzen: Räuchern mit Harzen ist eine alte Kulturtechnik, die derzeit wiederentdeckt wird. Die Gründe für das Räuchern von Harzen waren früher wie heute vielfältig. Das Museum stellt am Samstag, 25. Mai, von 10.30 bis 12.30 Uhr, am Sonntag, 26. Mai, von 13 bis 15 Uhr, am Samstag, 17. August, von 10.30 bis 12.30 Uhr und am Donnerstag, 3. Oktober, von 10.30 bis 14.30 Uhr verschiedene Harze vor. Teilnehmer dürfen selbst räuchern. Die Workshops sind kostenpflichtig und bedürfen einer Anmeldung.

> Lebendige Geschichte "Leben, Handwerk und Musik im 18. Jahrhundert": Zum Schauplatz für Darstellungen von Handwerkern, Musikern und Händlern aus der Mitte des 18. Jahrhunderts wird das Museumsareal an Fronleichnam (Donnerstag, 30. Mai) von 11 bis 18 Uhr, am Freitag, 31. Mai, und Samstag, 1. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 16 Uhr. Militärvorführungen und zivile Alltagsszenen wie Wasserholen, Essenkochen und Holzhacken runden die Living-History-Aufführung der IG Historische Darstellungen des 18. Jahrhunderts ab.

> Faszination Honigbiene: Der Museumsimker nimmt Interessierte am Sonntag, 9. Juni, von 14 bis 16 Uhr mit auf eine Entdeckungstour, bei der er Teilnehmern den hochorganisierten Komplex "Biene" näherbringt. Anmeldungen sind erwünscht.

> Märchentheater "Rumpelstilzchen": Der Grimm’sche Märchenklassiker "Rumpelstilzchen" wird am Sonntag, 23. Juni, um 14 Uhr in der Dreschhalle des Museums aufgeführt – liebevoll und zeitgemäß interpretiert vom Mobilen Kindertheater Odenwald. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

> Grünkernfest mit Kräuterführung: Bei dem großen Jahresmuseumsfest dreht sich am Sonntag, 14. Juli, von 10 bis 18 Uhr alles um die Ernte und die traditionelle Verarbeitung des Korns in einer historischen Grünkerndarre. Darüber hinaus bietet Doris Öppling an diesem Tag um 10.30 Uhr eine Kräuterführung an.

> "Winneweh"-Fest für traditionelle Musik: Das Museum wird am Samstag, 27. Juli, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 16.30 Uhr zur Klangkulisse für traditionelle Musik. In allen Höfen, auf den lauschigen Plätzen und in manchen Stuben wird rechtefreie Musik gespielt. Die Dreschhalle wird als Festplatz und Tanzboden für alte Gruppentänze wie den Odenwälder "Winneweh"-Tanz zum Dreh- und Angelpunkt des Geschehens.

> "Hurra! Kindertag": Ein Tag für seine kleinen Gäste plant das Freilandmuseum am Sonntag, 4. August, von 10 bis 18 Uhr. Auf dem Museumsareal gibt es verschiedene Mitmachstationen, und in der Dreschhalle gastieren das Märchentheater "Rotes Zebra" und Zauberer "Zappalotti".

> Würzbüschel binden: Traditionell wird in katholischen Gegenden an Mariä Himmelfahrt (Donnerstag, 15. August) ein Würzbüschel mit heimischen Kräutern und Heilpflanzen gebunden und in der Kirche geweiht. Er wurde dann bis zur Weihe im nächsten Jahr im Haus aufgehängt. Die Kräuterpädagogin Doris Öppling erläutert am Samstag, 10. August, von 14 bis 17 Uhr, was es mit dem Brauch auf sich hat, und geht mit Teilnehmern im Gelände auf Wildkräutersuche. Zum Abschluss kann jeder seinen eigenen Würzbüschel binden. Die Führung ist kostenpflichtig und bedarf einer Anmeldung.

> Handwerkertag: Jedes Dorf hatte früher seinen eigenen Schmied, Wagner und Korbflechter. Die Aufgabe dieser Dorfhandwerker war es, Dinge des täglichen Gebrauchs herzustellen oder zu reparieren. Heute sind diese Handwerksberufe fast ausgestorben. Im Freilandmuseum stellen am Sonntag, 11. August, von 11 bis 18 Uhr verschiedene Handwerker ihre Kunst vor.

> Lebendige Geschichte "Fenstersprung in die Freiheit – Die Badische Revolution 1848/49": In den Jahren 1848/49 erschüttern demokratische Bestrebungen die Monarchien in den deutschen Staaten. Wie sich die Situation im Odenwald gestaltete, erfahren Museumsbesucher am Beispiel des historisch überlieferten Schicksals von Ziegeleibewohner Adam Stumpf. Die IG Lebendige Geschichte 1848/49 zeigt das Spektakel am Samstag, 24. August, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. August, von 11 bis 16 Uhr.

> Fledermausführung für Kinder: Auf leisen Sohlen bewegen sich Kinder am Samstag, 24. August, von 19.30 bis 21.30 Uhr durch das Museum, um mit einem Bat-Detektor verschiedenen Fledermausarten nachzuspüren. Für die Führung mit dem bestellten Fledermausberater des Neckar-Odenwald-Kreises ist eine Anmeldung erforderlich.

> Fledermausführung für Erwachsene: Anlässlich der "Internationalen Batnight" geht der bestellte Fachberater des Neckar-Odenwald-Kreises am Sonntag, 25. August, von 19.30 bis 21.30 Uhr mit Interessierten durch das Museum und stellt verschiedene Fledermausarten vor. Eine Anmeldung ist erforderlich.

> Kartoffelfest mit Kräuterführung: Viele Attraktionen rund um die Kartoffel bietet das Museum am Sonntag, 8. September, von 10 bis 18 Uhr. Bei dem Fest für Jung und Alt stehen nicht nur Kartoffelernte, Kartoffelwaschmaschine und Kartoffeldruck auf dem Programm, sondern auch eine Strohhüpfburg und der Besuch von Clown "Seppelino und Fridoline" vom Mobilen Kindertheater Odenwald. Eine Kräuterführung um 11 Uhr rundet das Angebot ab.

> Apfel- und Birnentage mit Sortenbestimmung: Eine Ausstellung alter Apfel- und Birnensorten zeigt das Odenwälder Freilandmuseum am Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, jeweils von 11 bis 16 Uhr. An beiden Tagen können Besucher alte Apfel- und Birnensorten von zwei Pomologen bestimmen lassen. Dazu sollten sie fünf Exemplare einer zu bestimmenden Sorte mit Stiel mitbringen. An beiden Tagen wird zudem Apfelsaft gepresst, der probiert werden darf. Am Sonntag gibt es noch dazu Apfelküchle zum Probieren – solange der Vorrat reicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

> Einwecken, Einkellern, Dörren: Oktober ist Erntezeit. Die Gärten werden ausgeräumt und winterfest gemacht. Das Museum stellt am Sonntag, 6. Oktober, von 11 bis 16 Uhr verschiedene Konservierungsmethoden vor.

> Schöne Dinge aus Weiden flechten: Passend zur dunklen Jahreszeit können am Sonntag, 13. Oktober, von 11 bis 16 Uhr aus Weidenruten unter Anleitung Hängelichter geflochten werden, solange der Vorrat reicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

> Familienaktion "Laternen basteln": Museumsbesucher können am Sonntag, 3. November, von 13 bis 16 Uhr unter Anleitung Laternen basteln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Info: Anmeldungen sind per E-Mail (info@freilandmuseum.com) und unter Tel. 06282/380 möglich. Unter www.freilandmuseum.com gibt es weitere Informationen.