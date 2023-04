Von Anna-Lena Farrenkopf

Walldürn. Nach einer coronabedingten Pause findet der beliebte Strongman-Deutschland-Cup am Donnerstag, 18. Mai, ab 13 Uhr zum sechsten Mal in Walldürn statt. Wie bei den vorherigen Austragungen treten die "starken Männer" am Vatertag und somit während des "Blummefeschds" an.

Die RNZ hat sich mit Veranstalter Marcus Franke (Archiv-Foto: privat) über den bevorstehenden Wettkampf unterhalten. Er hatte sich sehr darüber gefreut, dass die Stadt auf ihn zukam, um zu fragen, ob er den Wettbewerb erneut nach Walldürn holen möchte.

Erstmals soll der Cup auf dem Parkplatz direkt gegenüber vom Gesundheits- und Leistungszentrum "Eisi" am Bettendorfring stattfinden. Erfreulicherweise sorgt das für kürzere Wege zwischen Fitnessstudio und Austragungsort. Von diesen profitieren laut Marcus Franke nicht nur die Teilnehmer, sondern auch Interessierte, die das Studio besichtigen möchten.

Außerdem ermögliche die neue Wettkampfstätte andere Disziplinen, die viel Kondition erfordern. So wird das Autokreuzheben aus dem Programm gestrichen. An seine Stelle tritt das Hand-über-Hand-Autoziehen, bei dem die Athleten im Sitzen ein Auto zu sich ziehen. "Wir können also sogar den eingefleischten Strongman-Fans etwas Neues bieten", freut sich Marcus Franke.

Eine weitere der vier Disziplinen wird der sogenannte Farmer’s Walk. Dabei müssen die Teilnehmer eine Strecke von zweimal 20 Metern laufen, während sie in beiden Händen einen Koffer mit einem Gewicht von jeweils 120 Kilogramm tragen.

Außerdem soll es Medleys geben, bei denen zum einen unterschiedliche Dinge aufgeladen und zum anderen schwere Gegenstände über den Kopf gestemmt werden müssen. Insgesamt können die Zuschauer trotz der Pause ein gestiegenes Leistungsniveau erwarten, verspricht der Veranstalter, der selbst auf große Erfolge bei internationalen Strongman-Cups zurückblicken kann.

Nicht nur bei ihm ist die Vorfreude auf den Wettbewerb längst spürbar. So blickt er als Veranstalter voller Zuversicht dem Vatertag entgegen und ...