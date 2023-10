Der Verbandsindustriepark wächst

Walldürn. (adb) Im Verbandsindustriepark (VIP) steht die Zeit nicht still: Die Erschließung des ersten Bauabschnitts "VIP III Ost" unweit des Raiffeisen-Technik-Centers ist in vollem Gange. Am Montag markierte der Spatenstich für den neuen, größeren Kanal zur Ableitung des anfallenden Regenwassers in das bereits bestehende Regenrückhaltebecken einen weiteren Schritt nach vorne.

