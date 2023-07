Walldürn. (adb) Wenn Pfarrer Karl Kreß am heutigen Montag seinen 65. Geburtstag feiert, tut er das in äußerster innerer Ruhe und Ergebenheit. "Ich bin ein zutiefst zufriedener Mensch", resümiert Kreß, der seit 2008 in Walldürn wirkt – als evangelischer Geistlicher in einer katholischen Wallfahrtsstadt, was ihm als ausgesprochenem Befürworter der Ökumene nicht schwerfällt. Nach wie vor empfindet er seine Aufgaben als interessant und berührend: "Jesus Christus war mein Mittelpunkt und ist es immer geblieben", betont er.

Geboren am 31. Juli 1958 in Öhringen als Landwirtssohn, kam Karl Kreß früh mit dem Glauben in Berührung. "Mein Lehrer sagte mir, ich müsste Lehrer oder Pfarrer werden!", erinnert er sich. Sein erster aktiver Glaubenskontakt war die Kinderkirche seines Heimatdorfs Wohlmuthausen. Später war er Mitglied und Mitarbeiter im Jugendkreis der Mennonitengemeinde Heilbronn sowie Kirchengemeinderat und Protokollführer in Orendelsall, Lektor im Kirchenbezirk Boxberg der evangelischen Landeskirche in Baden ab 1991 und von 1993 bis 2007 Prädikant im Kirchenbezirk Boxberg und Adelsheim-Boxberg.

Von März 1996 bis Juni 2000 war Kreß Vorsitzender der Bezirkssynode des Kirchenbezirks Boxberg der evangelischen Landeskirche in Baden, zugleich stellvertretender Vorsitzender des Bezirkskirchenrats und nach Vakanz des Dekanats Boxberg kommissarischer Vorsitzender des Bezirkskirchenrats und somit rechtlicher Vertreter des Bezirks. Von 2000 bis heute war er Vorsitzender der Bezirkssynode des fusionierten Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg, die erste Zeit stellvertretender Vorsitzender des Bezirkskirchenrats.

Beruflich war Karl Kreß – zumindest als Pfarrer – ein "Spätzünder": Als gelernter Industriekaufmann mit Ausbildereignungsprüfung absolvierte er 1988 die Prüfung zum Industriefachwirt. Lange Jahre arbeitete der Vater von fünf Kindern in der Energieversorgungswirtschaft und übte verschiedene verantwortungsvolle Stellen aus. "Ich kam dennoch immer wieder mit der Kirche in Verbindung – ganz gleich ob in Eubigheim, wo wir einige Zeit lebten, oder in unserem letzten Wohnort Neunstetten", merkt er an.

Nach der Jahrtausendwende spürte Kreß immer tiefere Zweifel in sich: "Wie es war, konnte es nicht weitergehen. Ich fühlte mich ausgezehrt", räumt er ein. Ende 2003 wandte sich das Blatt, als der Oberkirchenrat der evangelischen Landeskirche im Hause Kreß anrief. "Er stellte mir konkret die Frage, ob ich Pfarrer werden möchte, und stellte mir ein Bischofsstipendium in Aussicht", erinnert sich Karl Kreß. Nachdem er 2004 das Abitur nachgeholt hatte, studierte er fünf Semester Theologie.

Ende 2006 folgte dann ein Ruf nach Badisch-Franken: "Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Walldürner Pfarramt zu übernehmen", blickt Karl Kreß zurück. Er konnte: Von März 2007 bis August 2008 wirkte er als Pfarrvikar, ehe er die Stelle erhielt. "Mein Leitsatz ist: ,Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich‘", schildert der Geistliche, der seine Aufgabe vor allem in der Sozialarbeit sieht.

"Der Umstieg ins Pfarramt war ein Segen für mich – ich bin leidenschaftlich gerne Pfarrer. Ich bin aber keiner, der predigt und danach tatenlos zusieht. Mir liegen die Menschen am Herzen – und nur wer Jesus liebt, kann Menschen lieben", erklärt der stolze Opa dreier Enkelchen.

Auch überörtlich ist er gut bekannt: Seit 2020 ist er Vakanzvertreter in der evangelischen Kirchengemeinde Buchen, von 2013 war er bis zur Einsetzung von Pfarrer Markus Keller Vakanzvertreter in der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen, derzeit hält er monatlich ein bis zweimal auf freiwilliger Basis Gottesdienst, bis eine Pfarrerin oder ein Pfarrer für Hardheim-Höpfingen gefunden ist. Zwischen 2008 und 2020 wirkte er als Bezirksdiakoniepfarrer im evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg. Seit 2014 ist er Mitglied im Landeskirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Baden.

Seine ausgeprägte soziale Ader kam Karl Kreß auch in Walldürn von Stund’ an zugute: Rasch baute er sich einen großen Bekanntenkreis auf, schuf ein Netzwerk und erwarb sich großes Ansehen – auch in vielen Ehrenämtern, von denen die Tätigkeiten als erster stellvertretender Präsident der 13. Landessynode und stellvertretender Vorsitzender der Bischofswahlkommission sowie als Verbandsvorsitzender des Diakonieverbands im Neckar-Odenwald-Kreis beispielhaft erwähnt seien.

Seinen Ehrentag verbringt Karl Kreß bewusst beschaulich im Kreise der Familie mit Frau Waltraud, den Kindern und Enkeln. Die Rhein-Neckar-Zeitung schließt sich mit den besten Glück- und Segenswünschen an. Dabei möchte der Pfarrer eigentlich gar keinen Rummel um seine Person: "Ich bin ein ganz einfacher Mann!", merkt er mit herzlichem Lachen an.