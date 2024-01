Walldürn. (rjs) Lastwagen stehen im Heidingsfelder Weg Stoßstange an Stoßstange. Von der Zufahrt des Recyclingunternehmens Interzero mitunter einige Hundert Meter in Richtung Anschluss an die Bundesstraße B27.

Bei der Zu- und Abfahrt zum Betriebsgelände behindern sich die Brummis gelegentlich gegenseitig – Hupkonzert inklusive. Überholen ist für die übrigen Verkehrsteilnehmer mit