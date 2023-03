Walldürn. (pm) "Entspannt einkaufen, bummeln und genießen" – das verspricht die Wallfahrtsstadt ihren Besuchern beim Frühjahrseinkauf. Der "Dürmer Frühling" am Sonntag, 26. März, soll Walldürnern und Gästen der Stadt zugleich einen glücklichen und beschwingten Start in den Frühling ermöglichen.

Am Aktionssonntag stellen im Innenstadtbezirk Autohäuser ihre aktuellsten Modelle vor, in den Einzelhandelsgeschäften präsentieren die Walldürner Händler die Frühjahrskollektionen, und es gibt zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein. Am "Klostereck" bei der Geschenkeschmiede Macht können Interessierte zum Beispiel selbstgebackene Kekse verzieren.

Außerdem werden die Arbeiten des Malwettbewerbs "Ich male Frieden" der Richard-und-Anne-Rohlf-Stiftung ausgestellt. Die Gemälde befinden sich in der Geschenkeschmiede Macht, im Bücherladen am Alten Rathaus, beim Fahrdienst Ullmer, im Reisecenter Odenwald, im Kolpingheim und in der Bäckerei Müssig.

Für kulinarische Genüsse sorgen Vereine und Gastronomen. Ein Mittagstisch und musikalische Unterhaltung mit der Musikschule (13 Uhr) und dem Musikverein Altheim (14.30 Uhr) erwartet die Besucher auf dem Schlossplatz. Die Besucher dürfen gespannt sein, wenn es um 16 Uhr am Schlossplatz heißt: Muskelkraft (Eisi Gesundheits- und Leistungszentrum) trifft auf Reisebus (Firma Horst Berberich).

Die Preisträger des Malwettbewerbs werden dort um 17 Uhr bekannt gegeben. Den ganzen Tag über sind außerdem die Osterhasen des aktiven Stadtmarketings "Walldürn gemeinsam" in der Innenstadt unterwegs, um buntgefärbte Eier zu verteilen.

Eine Zauber-Show beginnt um 16.30 Uhr am alten Rathaus. An der Volksbank gibt es für die kleinen Besucher einen Bewegungsparcours, eine Hüpfburg und Kinderschminken.

> Wichtiger Hinweis: Die Innenstadt ist an diesem Tag für den fließenden und ruhenden Verkehr gesperrt. Dies betrifft vor allem die Tempo-20-Zone.