Walldürn. (adb) Das "BluLi" feiert sein Comeback: Nachdem es zuletzt ein "Blummefeschd" und ein "Lichterfeschd" gegeben hatte, können sich alle Freunde der Walldürner Festtradition wieder auf ein klassisches "Blumen- und Lichterfest" freuen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde am Dienstag die Konzeption des vom 9. bis zum 12. Mai gefeierten Fests und das "Blumenbärbele" Maria Burgardt vorgestellt. Prägnant ist neben dem neuen alten Namen eine räumliche Änderung: "Der Schlosshof gehört nicht mehr zum Festgebiet, ebenso gibt es keine Hauptbühne mehr. Das Fest sollte einen insgesamt weitläufigeren Charakter erhalten und weniger stark zentriert werden", betonte Bürgermeister Meikel Dörr.

Bei der Vorstellung des Programms für das Blumen- und Lichterfest hatte Maria Burgardt (3. v. l.) als „Blumebärbele“ ihren ersten großen Auftritt. Foto: Adrian Brosch

"Wir haben etwas Tolles auf die Beine gestellt"

Der Rathauschef übt sich in Vorfreude: "Wir haben gemeinsam etwas Tolles auf die Beine gestellt, das den Gästen gefallen dürfte", bemerkte er und lobte vor allem das Engagement von Sina Berberich, Leiterin der Stabstelle Bürgermeister, und Emily Müssig, die das bisherige Aufgabengebiet Sina Berberichs übernimmt und für die Koordination der Märkte und Feste verantwortlich zeichnen wird.

Ganz bewusst habe man sich dafür entschieden, statt zwei kleineren Festen wieder eine zentrale Bündelung auf das Frühjahr zu richten. "Es wird dahingehend auch kein ,Lichterfeschd’ im Herbst mehr geben", stellte Dörr klar.

Die grundsätzliche Rezeptur setzt dabei auf die bekannten Zutaten, wenngleich die Hauptstraße wieder stärker in den Vordergrund gerückt wird: Auch in diesem Jahr prägen acht Innenhöfe im Innenstadtbereich das Ambiente ("Heimatliebe" mit Biotopschutzbund und Bundeswehr-Sozialhilfswerk; "Rathausplätzle" mit CDU sowie den Partnerstädten Montereau-Fault-Yonne in Frankreich und Szentgotthárd in Ungarn; "Kolpingshof" mit Kolpingsfamilie und Odenwälder Trachtenkapelle am Kolpingheim; Frühlingsmarkt und Sonderführungen im Museum "Zeit(T)räume" im Kaiserhof; Vorstadttreff bei den Blaulichtfreunden im Sparkassenhof; "Vintage meets Glamour" mit Julia Stich im Forsthof; "Müssigs Musikhof" an der Bäckerei Müssig und "Action For Kids" mit den Turnern des SV Rippberg und der FG "Fideler Aff" auf dem Schlossplatz. Der beliebte "Höfepass" bleibt erhalten: "Jeder Besucher kann an der Verlosung teilnehmen, wenn er sich in jedem Hof einen Stempel geben lässt", erklärte Emily Müssig.

Großen Wert legte man darauf, die Straßen wieder lebendiger zu gestalten: So wird es eine kleine Kunsthandwerkermeile in der Hauptstraße, einen Kinderflohmarkt auf dem Parkplatz der Volksbank Franken, ein Stelldichein der Markthändler in der Adolf-Kolping-Straße und kulinarische Leckerbissen verschiedener Art geben. Der Vergnügungspark wird auf dem alten NKD-Parkplatz zu finden sein. "Außerdem hat der Einzelhandel im Stadtkern von Donnerstag bis Samstag geöffnet – man kann sich hier auf die eine oder andere Mitmachaktion freuen und hoffentlich auch auf gutes Wetter", informierte Sina Berberich abschließend.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.wallduern.de/bluli

Das Programm

> Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 9. Mai: Marktbetrieb und verkaufsoffen von 11 bis 18 Uhr, Bieranstich mit Bürgermeister Meikel Dörr und Vorstellung des "Blumenbärbele" um 11 Uhr auf der Sparkassenkreuzung; 14 Uhr Strongman-Cup.

> Freitag, 10. Mai: Kindertag mit Bastelaktion von 14 bis 20 Uhr; Dürmer Schnäpp(s)chenjagd ab 19 Uhr; große Überraschung um 21.15 Uhr auf der Sparkassenkreuzung; Live-Musik.

> Samstag, 11. Mai: Marktbetrieb von 14 bis 21 Uhr; Beleuchtung in der ganzen Stadt und den teilnehmenden Höfen; Live-Musik; Nachtschwärmerei von 18 bis 21 Uhr.

> Sonntag, 12. Mai: Marktbetrieb von 11 bis 18 Uhr; Blumenumzug um 14.30 Uhr (Treffpunkt Miltenberger Tor, Ende auf dem Schlossplatz mit Platzkonzert des Musikvereins Altheim). Für Mütter gibt es am Sonntag (Muttertag) eine kleine Überraschung.

> Kontakt: Teilnehmer für den Blumenumzug und Kunsthandwerker können sich beim Kreativteam, E-Mail: veranstaltung@wallduern.de, Tel. 06282/67104, melden. Für den Kinderflohmarkt am Donnerstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr (Aufbau ab 9 Uhr) kann man sich ab Montag, 29. April, in der Tourist- und Freizeitinformation, Tel. 06282/67105, anmelden.

> Parkmöglichkeiten: Die Parkplätze sowie das Parkhaus im Marktgebiet sind vom 9. bis 12. Mai gesperrt. Geparkt werden kann während des Fests an folgenden Plätzen: Bettendorfring, Querspange, Keimstraße, Seestraße, Eisenbahnstraße, Geriatriezentrum St. Josef, Nibelungenhalle, Friedhof/Auerberg, Miltenberger Straße, Dr.-Trautmann-Straße, Würzburger Straße, Volksbankparkplatz (Samstag) und Schlosshof. Parkende Fahrzeuge sollen im Laufe des Mittwochs, 7. Mai, aus dem Marktgebiet gefahren werden.