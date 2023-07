Ortschaftsrätin Ute Peper wollte sich damit nicht zufriedengeben. Sie kritisierte, dass dem Ortschaftsrat eine bereits in der Sitzung im November des vergangenen Jahres angefragte Kostenaufstellung noch immer nicht vorliege. "Die Kosten waren für uns ein wichtiger Grund", erinnerte Peper an die damalige Vertagung der Entscheidung. Zu berücksichtigen seien nämlich nicht nur die reinen Entsorgungskosten für das Grüngut. Auch die Kosten für den Bau einer noch nicht vorhandenen Zufahrt zu einem Container müssten in die Überlegungen einfließen. "Die praktische Handhabe mit den Tonnen sollte nicht verloren gehen", sagte Peper. "Das war die ganze Zeit in Ordnung." Engpässe habe es lediglich während der Zeit des Wechsels der Bepflanzung im Frühjahr und im Herbst gegeben. Seit dem Pflanzwechsel im Frühjahr sei nur noch eine von ursprünglich zwei Tonnen vorhanden, die jedoch ausreichend sei. "Wieso müssen wir uns einen Container aufdrücken lassen? Ich spreche mich dagegen aus", bekräftigte Peper ihre Sichtweise, die sie durch Gespräche mit mehreren Friedhofsbesucherinnen bestätigt sah. Noch gebe es zu viele unbeantwortete Fragen, um eine Entscheidung ...

Zuvor hatte sich Ortsvorsteherin Gina Bodirsky für die Aufstellung eines solchen Containers ausgesprochen: "Ich sehe nicht, was dagegen spricht." Vor knapp 30 Bürgern im gut gefüllten Sitzungssaal wies sie darauf hin, dass eine Leerung der Mülltonnen im dreiwöchigen Rhythmus nicht ausreiche und wegen überfüllter Behälter wiederholt Grüngut an der Friedhofsmauer abgelagert worden sei. In der Vergangenheit hätten Bauhofmitarbeiter immer wieder volle Tonnen vorzeitig leeren müssen.

Gottersdorf. (rjs) Für die Entsorgung von Grüngut soll am Gottersdorfer Friedhof zukünftig ein Container statt der bisherigen Mülltonnen bereitgestellt werden. Das hat der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Mittwoch, 5. Juli, im Bürgerhaus mehrheitlich beschlossen. An welcher Stelle der Container stehen wird, ist noch nicht entschieden. Gemeinsam mit Verantwortlichen der Stadtverwaltung wollen die Ortschaftsräte bei einem Vor-Ort-Termin die für die Friedhofsbesucher beste Lösung finden.

Wie Bauamtsleiter Christian Berlin ihr mitgeteilt habe, werde es solche Sonderabholungen zukünftig aber nicht mehr geben, so die Ortsvorsteherin. "Zusätzliche Tonnen sind auch keine Option", betonte sie. Bei der Container-Lösung sei man nicht mehr von der dreiwöchigen Leerung abhängig. Der Behälter werde flexibel immer erst dann abgeholt, wenn er voll ist.

Ortschaftsrätin Ute Peper wollte sich damit nicht zufriedengeben. Sie kritisierte, dass dem Ortschaftsrat eine bereits in der Sitzung im November des vergangenen Jahres angefragte Kostenaufstellung noch immer nicht vorliege. "Die Kosten waren für uns ein wichtiger Grund", erinnerte Peper an die damalige Vertagung der Entscheidung. Zu berücksichtigen seien nämlich nicht nur die reinen Entsorgungskosten für das Grüngut. Auch die Kosten für den Bau einer noch nicht vorhandenen Zufahrt zu einem Container müssten in die Überlegungen einfließen. "Die praktische Handhabe mit den Tonnen sollte nicht verloren gehen", sagte Peper. "Das war die ganze Zeit in Ordnung." Engpässe habe es lediglich während der Zeit des Wechsels der Bepflanzung im Frühjahr und im Herbst gegeben. Seit dem Pflanzwechsel im Frühjahr sei nur noch eine von ursprünglich zwei Tonnen vorhanden, die jedoch ausreichend sei. "Wieso müssen wir uns einen Container aufdrücken lassen? Ich spreche mich dagegen aus", bekräftigte Peper ihre Sichtweise, die sie durch Gespräche mit mehreren Friedhofsbesucherinnen bestätigt sah. Noch gebe es zu viele unbeantwortete Fragen, um eine Entscheidung treffen zu können. Eine konkrete Planung sei nicht erkennbar.

Bei der Sanierung der vom Hauptweg abzweigenden Friedhofswege hat sich derweil noch nichts getan. Um der Verkehrssicherungspflicht bis auf Weiteres nachkommen zu können, weist die Stadtverwaltung mit einem Schild mit der Aufschrift "Vorsicht Stolpergefahr" auf den schlechten Zustand hin.

In der November-Sitzung hatte sich das Gremium für eine Sanierung ausgesprochen. Im Vorfeld müssen jedoch nach Angaben des Bauamts sämtliche Nutzungsberechtigten der angrenzenden Gräber in die Planung einbezogen werden. Während die Finanzierung der Instandsetzung des vom Hauptweg nach rechts abzweigenden Wegs im laufenden Haushalt vorgesehen ist, muss für den nach links abzweigenden Weg vom Ortschaftsrat noch die Aufnahme in einen der kommenden Etats beantragt werden.