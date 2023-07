Walldürn. (pm) Der dritte Abschnitt des Ausbaus der Bundesstraße 47 zwischen Walldürn und Rippberg hat am Montag begonnen. Aufgrund des talseitig unmittelbar angrenzenden FFH-Gebiets erfolgt die Verbreiterung der Fahrbahn zwischen dem früheren Gerolzahner Bahnhof und der Abzweigung Gerolzahn bergseitig.

Die Bundesstraße wird auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern dem Stand der Technik entsprechend grundlegend neu aufgebaut. Grund für den Ausbau ist das gestiegene Verkehrsaufkommen. Im Zuge der Arbeiten wird eine neue Straßenentwässerung auf einer Länge von rund 900 Metern hergestellt.

Zur Stabilisierung des Bahndamms sind mehrere einzelne Stützbauwerke notwendig. Dazu werden Spundwände senkrecht in den betroffenen Abschnitt des Bahndamms gerammt und anschließend mit einem Blocksatzmauerwerk stabilisiert. Zusätzlich zum Ausbau der Bundesstraße 47 wird die Fahrbahndecke ab dem Bahnübergang in der Nähe der "Beuchertsmühle" auf einer Länge von rund 2,8 Kilometern in Richtung Rippberg erneuert.

Im Zuge der Baumaßnahme werden insgesamt rund 9000 Quadratmeter Asphaltbelag erneuert sowie eine Dammsicherung auf einer Länge von rund 500 Metern umgesetzt. Die beiden Parkplätze kurz vor der Abzweigung Gerolzahn werden ebenfalls saniert und so umgestaltet, dass Lastkraftwagen wenden können.

Aufgrund der Lage im Hang und den begrenzten Platzverhältnissen sowie aus Sicherheitsgründen werden die Arbeiten unter Vollsperrung der Bundesstraße durchgeführt. Diese erfolgt ab dem Verkehrsknoten B47/L518 bei Walldürn und endet an der Abzweigung Gerolzahn. Die Umleitung nach Rippberg erfolgt über die L518 in Richtung Gerolzahn. Der Schwerlastverkehr wird von dort weiter über die L518 in Richtung Gottersdorf geführt. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Amorbach/Miltenberg werden kurz nach Rippberg über die Kreisstraße 3913 in Richtung Gerolzahn und weiter nach Walldürn umgeleitet.

Die Verkehrsführung während der Bauzeit wurde vor Beginn der Maßnahme mit der Verkehrspolizei, den betroffenen Kommunen und der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt.

Die gesamte Baumaßnahme soll bis Ende November abgeschlossen sein.