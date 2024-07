Walldürn. (pm) Die Bundesstraße B47 zwischen Walldürn und Rippberg wird am heutigen Donnerstag im Laufe des Tages vorübergehend für den Verkehr freigegeben. Die noch ausstehenden Arbeiten werden nach Abschluss der Sanierung der Landesstraße L518 ab voraussichtlich 16. September ausgeführt. Dazu zählen der Einbau der Asphaltdeckschicht, die Vervollständigung der Blocksteinmauer zur Absicherung des Hangs zwischen der Bundesstraße und der oberhalb verlaufenden Bahnlinie sowie die Erneuerung der Fahrbahndecke im gesamten Streckenabschnitt zwischen dem Bahnübergang in der Nähe der Beuchertsmühle und der Abzweigung nach Gerolzahn.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe ist die Sanierung in eine großräumig abgestimmte Abfolge von weiteren Baumaßnahmen eingebunden: Ausbau der Bundesstraße B47 auf bayerischer Gemarkung in Richtung Erbach, Ausbau der Ortsdurchfahrt Amorbach, Ausbau der Ortsdurchfahrt Rippberg und die am kommenden Montag beginnende Sanierung der Landesstraße L518 zwischen Walldürn und der bayerischen Landesgrenze.

Die Sanierung des Bahnübergangs in der Nähe der Beuchertsmühle ist für den Herbst vorgesehen. "Aus organisatorischen Gründen konnten die Arbeiten nicht zeitgleich mit dem Ausbau der B47 stattfinden", so das RP.