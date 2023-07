Walldürn. (rjs) Obwohl die Straße "Im Spangel" nur von Anliegern befahren werden darf und zurzeit aus Richtung Wilhelm-Röntgen-Straße für den Verkehr gänzlich gesperrt ist, nutzen viele Autofahrer die Strecke als Abkürzung, um die Baustelle auf der Landesstraße L518 umgehen zu können.

"Es hat sich schon gehäuft, dass die Beschilderung nicht befolgt wurde", räumte Bauamtsleiter Christian Berlin am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt ein, nachdem sich in den vergangenen Wochen Beschwerden von Anwohnern gehäuft hatten und viele der Betroffenen nun in großer Zahl in den Zuschauerreihen des "Hauses der offenen Tür" saßen.

Weil sich die Zahl der Baustellen in der Umgebung reduziert habe und weiter reduzieren werde, schlug Berlin vor, abzuwarten und die Situation zu beobachten. Falls keine Beruhigung des Verkehrs eintrete, müsse man erneut eine Zählung durchführen und eine Lösung mit der Straßenverkehrsbehörde suchen. Gegebenenfalls sei dann auch eine Entscheidung der Gemeinderatsgremien notwendig. Zuvor hatte auch Bürgermeister Markus Günther von einem "Problem im Spangel" gesprochen. Er betonte: "Kontrolle ist wichtig."