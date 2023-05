"Es war wichtig, fast alle aus dem Radteam für Berlin noch einmal zu sehen", zog Martin Weber am Ende ein positives Fazit. Auch wenn die Sportlerinnen und Sportler bis zum Start der Weltspiele noch einige "Hausaufgaben" in puncto Training zu absolvieren hätten. "Man merkt deutlich, wie die Motivation und die Vorfreude auf Berlin stetig steigt." Die Weltspiele selbst starten am 17. Juni, einen Tag später beginnen die Radsportler mit ersten Klassifizierungsfahrten.

Auf das Wetter hatten aber auch die Gastgeber keinen Einfluss. So kämpften die Sportlerinnen und Sportler in diesem Jahr nicht nur mit dem obligatorischen Gegenwind auf einer Hälfte der 1,6-Kilometer-Runde auf Start- und Landebahn, sondern auch mit zum Teil kräftigen Regenschauern. Froh waren die Verantwortlichen daher, dass der Wettkampftag unfallfrei über die Bühne ging.

Walldürn. (pm) Die Weltspiele von Special Olympics im kommenden Juni in Berlin r ücken immer näher. Das war beim Radsporttag von Special Olympics Baden-Württemberg auf dem Flugplatz in Walldürn deutlich zu spüren. So nutzte auch das deutsche Radteam den zumindest im Südwesten im Terminkalender fest verankerten Wettkampftag für eine letzte Standortbestimmung, ehe in wenigen Wochen die Weltspiele erstmals in Deutschland gefeiert werden.

Dafür fanden sich neben Sportlerinnen und Sportlern aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen auch die Kader-Athletinnen und –Athleten aus Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt in Walldürn ein. Und das unter den wachsamen Augen von Headcoach Martin Weber, gleichzeitig Mitarbeiter der Johannes-Diakonie. Mit Elena Bergen gehört auch eine Athletin der Johannes-Diakonie zum deutschen Team.

Die Radsportlerinnen und Radsportler erfreuten sich einmal mehr an den herausragenden Rahmenbedingungen, die der Flugsportclub Odenwald für sie geschaffen hatte. "Wir sind jedes Mal begeistert, wie wir hier empfangen werden", freute sich Claudia Geiger, nationale Koordinatorin Radsport bei Special Olympics Deutschland.

Die Wettkämpfe in Walldürn umfassten Einzelzeitfahren über 500, 1000 und 5000 Meter sowie ein 10-Kilometer-Straßenrennen.

Die Ergebnisse im Überblick: 500-Meter-Einzelzeitfahren: Leistungsgruppe (LG) 1 Männer: Frank Gelhard (Unterallgäuer Werkstätten), 2. Marius Fandrich (Lebenshilfe Einrichtungen Worms), 3. Erhard Fischer (Unterallgäuer Werkstätten). LG 2 Frauen: 1. Hannelore Gosner (Unterallgäuer Werkstätten); LG 2 Männer: 1. Mario Kark (Johannes-Diakonie), 2. Marco Bissinger (Dreirad, Johannes-Diakonie), 3. Christian Lüdecke (Johannes-Diakonie). 1000-Meter-Einzelzeitfahren: LG 1 Frauen: 1. Marlene Timme (Team SOD), 2. Delal Cuskun (Albschule Karlsruhe), 3. Elena Bergen (Team SOD/Johannes-Diakonie). LG 2 Frauen: 1. Theresa Tiroilo (Albschule Karlsruhe), 2. Tatjana Bub (Team SOD), Corinna Frank (Team SOD). LG 1 Männer: 1. Leon Colberg (Team SOD), 2. Nico Rieger (Schule am Winterrain Ispringen), 3. Martin Baum (Team SOD). LG 2 Männer: 1. Frank Gelhard, 2. Kai Schembera (Diakonie Stetten), 3. Evan Paul (Albschule Karlsruhe). LG 3 Männer: 1. Fawaz Blasini (Schule am Winterrain Ispringen), 2. Umut Karahan (Schule am Winterrain Ispringen), 3. Daveson El-Alawah (Schule am Winterrain Ispringen), 5. Robert Herberg (Dreirad, Team SOD), 7. Semih Özkorucu (Johannes-Diakonie). LG 4 Männer: 1. Mario Kark, 2. Leon Winterle (Albschule Karlsruhe), 3. Marco Bissinger, 4. Christian Lüdecke. 5000-Meter-Einzelzeitfahren: LG 1 Frauen: 1. Heike Naujoks, 2. Marlene Timme, 3. Sophia Eichmann (alle Team SOD), 4. Elena Bergen. LG 2 Frauen: 1. Sophie Kistenbrügger (Team SOD), 2. Delal Cuskun, 3. Theresa Tiroilo. LG 1 Männer: 1. Leon Colberg, 2. Matthias Dangl (Unterallgäuer Werkstätten), 3. Anton Schuster (Team SOD), 4. Michael Lofink (Johannes-Diakonie), 5. Oskar Fink (Johannes-Diakonie). LG 2 Männer: 1. Thorsten Rach (Team SOD), 2. Sven Arndt (Johannes-Diakonie), 3. Nico Rieger, 4. Kai Smyrek (Johannes-Diakonie), 8. Joachim Hascher (Johannes-Diakonie). LG 3 Männer: 1. Paulo Sobral Moreira (Schule am Winterrain Ispringen), 2. Evan Paul, 3. Daveson El-Alawah, 4. Semih Özkorucu. LG 4 Männer: 1. Marco Brechner (Albschule Karlsruhe), 2. Fawaz Blasini, 3. Robert Isenheim (Team SOD). Straßenrennen 10 Kilometer: LG 1 Frauen: 1. 1. Heike Naujoks, 2. Sophia Eichmann, 3. Sophie Kistenbrügger. LG 1 Männer: Matthias Dangl, 2. Anton Schuster, 3. Oskar Fink, 4. Michael Lofink. LG 2 Männer: 1. Sven Arndt, 2. Kai Smyrek, 3. Joachim Hascher.