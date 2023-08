Walldürn. (rjs) Tagelanger Dauerregen. Temperaturen, die eher an einen tristen November erinnern: Die Voraussetzungen für die Premiere des Stadtradelns in Walldürn waren alles andere als optimal. 248 von 276 angemeldeten Teilnehmern haben sich trotzdem nicht davon abhalten lassen, drei Wochen lang fleißig in die Pedale zu treten. Ihr Ziel war es, in diesem Zeitraum möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und dadurch CO2 einzusparen. Die meisten Teilnehmer hatten sich in großen und kleinen Gruppen zusammengeschlossen. Ihr Ergebnis nach 21 Tagen kann sich sehen lassen: 54 386 Kilometer sind unter dem Strich zusammengekommen. Wenn die gleiche Strecke mit dem Auto zurückgelegt worden wäre, entspricht das einer Einsparung von neun Tonnen CO2.

Den verdienten Lohn für ihren Einsatz für mehr Klimaschutz durften die Teilnehmer des Stadtradelns am Donnerstag beim "Dürmer Feierabend" auf dem Schlossplatz entgegennehmen. Für jeden gab es eine Urkunde und einen Sattelüberzug mit dem Logo der Stadt Walldürn. Den Einzelfahrern und Gruppen mit den meisten zurückgelegten Kilometern überreichte Bürgermeister Markus Günther einen Gutschein des Stadtmarketingvereins "Walldürn gemeinsam" in Höhe von jeweils 100 Euro.

"Radfahren ist nicht nur gesund und gut fürs Klima. Es macht auch richtig Spaß", betonte der Rathauschef. Besonders viel Spaß mache es, wenn gemeinsam in die Pedale getreten wird. "Das konnten wir hier in Walldürn bei unserer ersten Teilnahme am Stadtradeln deutlich merken", so Günther.

"Jeder Kilometer zählt" – gemäß diesem Motto des Netzwerks Klima-Bündnis als Initiator der Kampagne "Stadtradeln" hatten in Walldürn Familien, Freundeskreise, Vereine oder Arbeitskollegen Gruppen in den verschiedensten Konstellationen gebildet. Egal, ob noch klassisch auf dem "Biobike" mit Muskelkraft oder schon auf dem E-Bike mit Motorunterstützung wurden neue Strecken erkundet, Tipps ausgetauscht und Kilometer gezählt.

Die einfach zu bedienende App auf dem Handy ermöglichte die Erfassung der geradelten Strecken ohne großen Aufwand GPS-gesteuert auf den Meter genau. Somit hatten die Radfahrer fast in Echtzeit einen detaillierten Überblick innerhalb der eigenen Gruppe, aber auch im Vergleich mit den anderen Teilnehmern.

Von 37 Teams hatte am Ende der Biotopschutzbund mit 8093 Kilometern die Nase klar vorne. Auf den weiteren Plätzen folgten die Radsportgruppe des TV Walldürn mit 6713 Kilometern, die Feuerwehr Walldürn mit 6440 Kilometern, der "Gemeindeverwaltungsverband aktiv" mit 3664 Kilometern und die "Saichwerkherzradler" mit 3372 Kilometern.

Als besten Einzelfahrer ehrte Bürgermeister Günther Oliver Seeber, der in 21 Tagen "unfassbare" 1716 Kilometer zurückgelegt hatte. Für Seeber sollte es nicht die einzige Auszeichnung bleiben. Als Team "Aaldemer Dackel" erhielt er gemeinsam mit seiner Frau Isabella den Preis für die meisten im Gruppendurchschnitt gefahrenen Kilometer (1004). Über den Preis als fleißigster Kilometersammler in der Gruppe der Walldürner Entscheidungsträger, der sogenannten Parlamentarier, durfte sich der Reinhardsachsener Ortsvorsteher Heiko Berberich (213 Kilometer) freuen.

"Es war schön zu beobachten, wie sich unter den Gruppen und innerhalb der Teams ein gewisser Ehrgeiz entwickelt hat. Mein Dank gilt allen, die so fleißig in die Pedale getreten haben", sagte Bürgermeister Günther – und stellte bereits eine Neuauflage des Stadtradelns im kommenden Jahr in Aussicht.