Gerolzahn. (rjs) Die Mitglieder des Ortschaftsrats Glashofen/Gerolzahn haben keinerlei Einwände gegen das Aufstellen von zwei mobilen Hühnerställen auf dem Gelände der zukünftigen Agri-Photovoltaikanlage südlich von Neusaß. Im zweiten Anlauf stimmte das Gremium in seiner Sitzung am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Gerolzahn geschlossen für das Vorhaben.

