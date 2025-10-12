Von Joachim Dörr

Walldürn. Die Geschichte des Kinos in der Walldürner Hauptstraße lässt sich bis ins Jahr 1925 zurückverfolgen, als im damaligen Tanzsaal des Gasthauses "Löwen" die Wirtssöhne Crezeli das erste ständige Kino Walldürns einrichteten. Heute nach 100 Jahren wird es immer noch betrieben. Es handelt sich dabei um eine im Altkreis Buchen einmalige Institution, die