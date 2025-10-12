100 Jahre "Löwenlichtspiele" – Vom Hammeltanz zum ersten Lichtspielhaus
Wie der "Löwensaal" zur Kinoleinwand wurde: Vor 100 Jahren wurde in dem Saal das erste Kino Walldürns eröffnet. Was mit Stummfilmen und Grammophonmusik begann, ist bis heute ein Stück Stadtkultur geblieben.
Von Joachim Dörr
Walldürn. Die Geschichte des Kinos in der Walldürner Hauptstraße lässt sich bis ins Jahr 1925 zurückverfolgen, als im damaligen Tanzsaal des Gasthauses "Löwen" die Wirtssöhne Crezeli das erste ständige Kino Walldürns einrichteten. Heute nach 100 Jahren wird es immer noch betrieben. Es handelt sich dabei um eine im Altkreis Buchen einmalige Institution, die