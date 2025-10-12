Sonntag, 12. Oktober 2025

Plus Walldürn

100 Jahre "Löwenlichtspiele" – Vom Hammeltanz zum ersten Lichtspielhaus

Wie der "Löwensaal" zur Kinoleinwand wurde: Vor 100 Jahren wurde in dem Saal das erste Kino Walldürns eröffnet. Was mit Stummfilmen und Grammophonmusik begann, ist bis heute ein Stück Stadtkultur geblieben.

12.10.2025 UPDATE: 12.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 27 Sekunden
Schon um 1900 erkennt man den Anbau des Gasthauses „Löwen“ mit seinen drei heute noch vorhandenen Fenster(attrape)n. Der „Löwensaal“ befindet sich über dem Torbogen. Repro: Wolfgang Vogler / Joachim Dörr

Von Joachim Dörr

Walldürn. Die Geschichte des Kinos in der Walldürner Hauptstraße lässt sich bis ins Jahr 1925 zurückverfolgen, als im damaligen Tanzsaal des Gasthauses "Löwen" die Wirtssöhne Crezeli das erste ständige Kino Walldürns einrichteten. Heute nach 100 Jahren wird es immer noch betrieben. Es handelt sich dabei um eine im Altkreis Buchen einmalige Institution, die

